NIKOLA: partnership con Iveco per lo sviluppo dell’infrastruttura dell’idrogeno

l produttore di autocarri Iveco, il produttore di veicoli elettrici e a idrogeno Nikola e l’operatore di rete del gas tedesco OGE hanno dichiarato mercoledì di aver siglato un accordo preliminare per supportare la distribuzione di idrogeno per il rifornimento di veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV).

Le tre società collaboreranno per definire una struttura aziendale per il trasporto dell’idrogeno tramite la rete di condotte dalle fonti di produzione alle stazioni di rifornimento di idrogeno a sostegno degli FCEV, hanno affermato in una nota.

Non sono stati forniti dettagli finanziari. Nikola guiderà l’installazione di punti di rifornimento di idrogeno per FCEV di tutti i produttori in posizioni chiave, con il supporto dei sistemi di fornitura di idrogeno di OGE, ha detto. OGE possiede e gestisce 12.000 chilometri di rete infrastrutturale di gasdotti in Germania.

Nikola e Iveco, un’unità del produttore di veicoli italoamericano CNH Industrial, sono in una joint venture per costruire autocarri pesanti elettrici a batteria e a idrogeno. CHN Industrial detiene una partecipazione del 7,11% in Nikola, tramite Iveco.

La costruzione del prototipo del loro camion Nikola Tre FCEV inizierà quest’anno, con test e convalida che continueranno nel 2022, mentre la produzione dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2023.

Ricordiamo infine che di recente IVECO è stata al centro dell’attenzione per una presunta trattativa di cessione ai cinesi di FAW da parte della famiglia Agnelli.

