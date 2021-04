La Citroën C3 XR verrà aggiornata in Cina

Citroën ha annunciato nelle scorse ore che la Citroën C3 XR riceverà un aggiornamento estetico in Cina, dove condivide lo stesso stile con la berlina C3 L. Il cambiamento principale riguarderà la griglia frontale che sul nuovo restyling si fonderà con la zona inferiore, creando un’unica parte caratterizzata da barre nere verticali e una barra centrale orizzontale con supporto per la targa.

Di conseguenza, la C3 XR 2022 perderà alcuni elementi che la legavano alla C3 europea come le cornici colorate degli Airbump. Nella nuova griglia, inoltre, la protezione inferiore è più grande ed è rivestita in una vernice metallizzata.

Citroën C3 XR: la vettura riceverà un aggiornamento estetico in Cina con il model year 2022

In generale, il nuovo frontale della Citroën C3 XR 2022 sarà più pronunciato ma manterrà le luci di marcia diurna a LED integrate lateralmente. I cerchi in lega saranno nuovi, così come la parte inferiore del paraurti posteriore che è cambiato nell’aspetto e non ha più il terminale di scarico. Sono stati inseriti anche due nuovi fari fendinebbia.

Nelle altre immagini della nuova C3 XR possiamo vedere le modanature laterali in grigio chiaro e il tetto rialzato con barre longitudinali integrate. Complessivamente, la vettura avrà un corpo con dimensioni di 4288 mm di lunghezza, 1748 mm di larghezza e 1557 mm di altezza per un passo di 2655 mm e un peso di 1220 kg, oltre a cerchi da 16” avvolti in pneumatici 205/60 R16.

La Citroën C3 XR aggiornata sarà equipaggiata con un motore turbo benzina PureTech a tre cilindri da 1.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 116 CV e 189 nm di coppia massima, abbinato a un cambio a 6 velocità sia manuale che a doppia frizione.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI