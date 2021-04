L’ex di Ferrari Marco Mattiacci potrebbe unirsi ad Aston Martin

Marco Mattiacci è conosciuto per il suo breve periodo durato otto mesi (dal 14 aprile al 24 novembre 2014) come team principal della Scuderia Ferrari di Formula 1 del 2014, culminato con l’uscita di Fernando Alonso dal team.

Sembra che il 50enne italiano potrebbe unirsi ad Aston Martin. In passato, a Mattiacci è stato assegnato il ruolo di capo della Ferrari in F1 dopo che l’attuale CEO Stefano Domenicali si è dimesso dall’incarico.

Marco Mattiacci: l’ex team principal della Scuderia Ferrari potrebbe unirsi ad Aston Martin

Dopo Ferrari, Mattiacci si è unito a Faraday Future, una startup tecnologica americana focalizzata sullo sviluppo di veicoli elettrici. Il 50enne è meglio conosciuto per il suo ruolo di presidente e amministratore delegato di Ferrari Nord America dove è riuscito ad aumentare le vendite dello storico marchio modenese.

È proprio qui che, secondo quanto dichiarato, ha sviluppato una relazione con Lawrence Stroll, proprietario e fondatore dal 2019 della scuderia Aston Martin F1 team. Tra l’altro, Stroll è stato anche un collezionista di Ferrari e Mattiacci sarebbe stata la persona di riferimento per il miliardario canadese.

L’ex capo della Scuderia Ferrari vanta un’esperienza di lavoro in alcune case automobilistiche britanniche come Jaguar in cui è entrato all’età di 19 anni e ha lavorato per circa 10 anni all’interno del dipartimento marketing. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni in merito.

