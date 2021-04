Stellantis surclassa in Europa le rivali nel settore dei veicoli commerciali leggeri

Secondo i dati di JATO Dynamics, lo scorso anno Stellantis, sommando le vendite di FCA e PSA, ha venduto quasi il doppio dei veicoli commerciali leggeri rispetto al suo concorrente più vicino in Europa. Durante il 2020, Stellantis, che ha venduto 554.356 veicoli commerciali in totale in 27 paesi europei, ha quasi raddoppiato Ford, che ha venduto 287.801 veicoli commerciali leggeri.

Secondo i dati annunciati da JATO Dynamics, nel 2020 sono state vendute nel mercato europeo un totale di 1 milione 732mila 462 unità commerciali leggere, con un calo del 18% rispetto al 2019. I marchi di Stellantis hanno dominato la classe dei furgoni basati sulle auto. Citroën Berlingo ha preso il primo posto in questo gruppo automobilistico con 65.869 unità, seguito dal fratello Peugeot Rifter con 64.369 unità e Renault Kangoo con 52.459 unità.

Il leader dei furgoni 8 + 1 è stato Ford Transit Custom con 109.763 unità, seguito da Volkswagen Transporter con 73.817 unità. Infine, Renault Trafic è al terzo posto in questa categoria con 62mila 007 unità. Mercedes-Benz Sprinter ha preso il comando nella più grande classe di minibus venduti in Europa con 110.257 unità, seguiti rispettivamente da Renault Master (89.632) e Ford Transit (70.760).

