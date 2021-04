Attesa all’asta una Ferrari 250 Europa GT personalizzata del 1955

Una Ferrari 250 Europa GT coupé del 1955 è attesa all’asta a maggio 2021 da parte di Gooding & Company. Si tratta di una vera e propria capsula del tempo e molto probabilmente è l’unico esemplare appartenente a una serie parecchio limitata. Il telaio n°0413GT sarà proposto all’asta durante l’evento Geared Online che si terrà tra il 3 e il 7 maggio.

Secondo una ricerca condotta dallo storico Ferrari Marcel Massini, questa 250 Europa GT coupé fu completata nell’ottobre del ‘55 e consegnata a uno dei primi clienti di Ferrari. Pare che quest’auto sia stata realizzata su ordinazione.

Ferrari 250 Europa GT: Gooding & Company proporrà all’asta un rarissimo esemplare del 1955

Esternamente, la 250 Europa GT è rivestita in Grigio Metallizzato mentre internamente abbiamo un rivestimento in pelle arancione e vari elementi distintivi come la speciale disposizione della strumentazione. Purtroppo non ci sono informazioni sul periodo in cui la vettura si trovava in Italia ma si sa che è arrivata negli Stati Uniti verso la fine degli anni ‘50 o all’inizio degli anni ‘60.

Il proprietario era un collezionista della California meridionale che ha guidato pochissimo questa Ferrari 250 Europa GT coupé. Infatti, la casa d’aste sostiene che il veicolo è appartenuto alla sua collezione privata che comprendeva una Ferrari e diverse Ford dell’epoca, tutte non restaurate.

La GT si presenta completamente originale e quindi non è stata restaurata. Sotto il cofano è presente un motore V12 da 3 litri che sviluppa 220 CV di potenza e permetteva all’auto di raggiungere una velocità massima di 230 km/h.

Sullo specchietto laterale della Ferrari 250 Europa GT c’è l’adesivo dell’Automobile Club d’Italia (ACI) del 1959 mentre nel motore sono presenti ancora i tubi originali Pirelli. Infine, Gooding & Company stima una vendita compresa fra 2,2 e 2,6 milioni di dollari (1,8-2,1 milioni di euro).

