Scadenze patente, Foglio rosa e revisione: le date

Tutto ha avuto inizio a marzo 2020, con l’esplosione della pandemia: nuove scadenze patente, Foglio rosa e revisione. Poi, il 22 febbraio 2021, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021. Ci sono misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi Covid. Riguardo al rinnovo o alla proroga di certificati, licenze e autorizzazioni. C’è il rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in settori della legislazione in materia di trasporti.

Scadenze patente: cosa sapere

Se la patente scade nel periodo 01/02/2020 – 31/05/2020, allora la proroga vale sino a 13 mesi dalla scadenza originaria.

Invece, se la patente scade nel periodo 01/06/2020 – 31/08/2020, allora la proroga vale sino all’1/07/2021.

Terzo caso. Scadenza 01/09/2020 – 30/06/2021. Proroga 10 mesi dalla scadenza originaria.

Infine, scadenza 31/01/2020 – 29/09/2020, proroga 29/07/2021: solo in Italia.

Occhio all’avvertenza tecnica di ClubAlfa: quale documento di riconoscimento, la patente di guida con scadenza tra il 31/01/2020 ed il 29/04/2021 è valida solo in Italia fino al 30/04/2021.

Foglio rosa: le regole

Esame teoria patente di guida. Marca operativa 01/01/2020 – 31/12/2020: proroga di 6 mesi dalla scadenza originaria.

Foglio rosa. Scadenza 31/01/2020 – 30/04/2021. Proroga: 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29/07/2021).

Riporto esame di teoria patente di guida. Scadenza 31/01/2020 – 30/04/2021. Proroga 2 mesi dal 30/07/2021.

Patente sospesa: la novità

Esame teoria per revisione tecnica della patente di guida. Scadenza 23/02/2020 – 15/05/2020. Proroga pari al periodo di sospensione.

Autorizzazione a esercitarsi alla guida per revisione tecnica della patente di guida. Scadenza 31/01/2020 – 30/04/2021. Proroga: 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29/07/2021).

Revisione periodica obbligatoria

Scadenza 01/09/2020 – 30/06/2021. Proroga: 10 mesi dalla scadenza originaria.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI