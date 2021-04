Opel Mokka: debutta in Spagna il nuovo allestimento GS Line+

Opel prosegue con il suo obiettivo di migliorare sempre di più la sua gamma di veicoli. Ad esempio, nelle scorse ore la casa automobilistica tedesca ha lanciato in Spagna il nuovo Opel Mokka in versione GS Line+. Questa sarà offerta anche per la versione 100% elettrica, ovvero l’Opel Mokka-e.

In particolare, l’allestimento, come indicato dal nome, prende come riferimento e/o punto di partenza il GS Line disponibile per entrambi i modelli. Di serie, il nuovo Opel Mokka GS Line+ propone cerchi in lega, bracciolo centrale anteriore e posteriore, sedile del guidatore regolabile in altezza, rivestimento in tessuto, airbag multipli, avviso di abbandono della corsia, allarme di collisione con attivazione della luce del freno, assistenza alla partenza in salita, fari Full LED e fari fendinebbia con tecnologia a LED.

Opel Mokka: la gamma spagnola del SUV si amplia con il nuovo allestimento GS Line+

Troviamo inoltre luci automatiche e sensore pioggia, sensori di parcheggio posteriori, connettività Bluetooth, porte USB anteriore e posteriore, radio DAB, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, luci di marcia diurna a LED, climatizzatore elettronico digitale, chiusura centralizzata con telecomando, alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con funzioni di regolazione e riscaldamento, specchietto retrovisore interno con funzione antiriflesso, cruise control adattivo, volante multifunzione rivestito in pelle con regolazione in altezza e profondità e display touch.

Per quanto concerne la parte meccanica, il Mokka GS Line+ è disponibile nel mercato spagnolo in due motorizzazioni. Da un lato abbiamo un motore turbo benzina da 1.2 litri con potenza di 130 CV e 230 nm di coppia massima, associato a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione anteriore, al prezzo di 28.421 euro.

Dall’altra c’è la versione 100% elettrica, l’Opel Mokka-e da 38.100 euro, dotata di un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh che assicura oltre 300 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

