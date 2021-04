Garage Italia presenta la Panda Integral-e: elettrica a quattro ruote motrici

Ormai da diverso tempo Garage Italia Customs ci ha abituato a divagazioni e vetture di sicuro interesse. Molto interessante è il loro approccio rivolto alla Panda che con la serie Icon-e ha tracciato le linee di una vettura divenuta un cult nell’immaginario collettivo, ammirata dovunque e apprezzata ad ogni latitudine.

L’amore per la sempreverde Fiat Panda è qualcosa che dalle parti dei ragazzi di Garage Italia Customs si rinnova adesso con un restomod in grado di trasformare un’arzilla 4×4 in una Panda Integral-e: denominazione che tradisce la natura spiccatamente green del prodotto visto che la Panda in oggetto utilizza adesso un interessante powertrain elettrico.

La seconda giovinezza per l’iconica Fiat Panda 4×4 passa anche dall’elettrico secondo Garage Italia che propone la Integral-e in serie limitata celebrata peraltro anche con una serie di accessori e capi di abbigliamento dedicati.

Su base Fiat Panda prima serie

La base di partenza per la Panda Integral-e di Garage Italia è una Fiat Panda 4×4 prima serie privata della sua meccanica originale (come dichiarato da Garage Italia). L’iconica trazione integrale della piccola citycar di casa Fiat viene ora ripresa sfruttando due motori elettrici che forniscono la necessaria trazione ad entrambi gli assi. Viene ovviamente esclusa la trasmissione manuale e al posto della leva del cambio ci sono tre pulsanti di selezione, mentre il guidatore può scegliere tra le modalità di guida Sport ed Eco. Con la Sport l’elettronica indirizza il 50% della coppia su ogni asse mentre con la Eco l’80% va all’asse anteriore. Non sono ancora noti i dati sulla potenza e sull’autonomia della Panda Integral-e.

La presa di ricarica trova posto nella medesima area interessata in precedenza dal bocchettone per il rifornimento di benzina. Al solito non mancano collaborazioni interessanti per la realizzazione: c’è l’impianto audio personalizzato da JBL, pneumatici BF Goodrich, rivestimenti in Alcantara e un bellissimo volante Nardi: la strumentazione è interamente digitale, ma disposta all’interno del vecchio cruscotto.