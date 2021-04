Maserati GranTurismo 2022: ecco un altro prototipo basato sulla Giulia

Maserati prevede di presentare ufficialmente la nuova generazione della Maserati GranTurismo nel corso del 2021 come model year 2022. Nuove foto spia pubblicate nelle scorse ore su Facebook da Walter Vayr ci mostrano l’ultimo prototipo semi camuffato della nuova GranTurismo ancora con il corpo dell’Alfa Romeo Giulia.

Gli ingegneri del Tridente dovranno apportare diverse importanti modifiche alla berlina del Biscione per adattarla ai cambiamenti previsti sulla GranTurismo 2022. Ad esempio, alcune delle prese d’aria presenti nella parte inferiore e nella griglia anteriore sono state chiuse.

Maserati GranTurismo 2022: proseguono i test della nuova generazione con il corpo della Giulia

Troviamo inoltre dei fori in entrambe le sezioni che pare servano per incanalare una maggiore quantità di aria. I parafanghi sono più larghi e la lunghezza del frontale sembra superiore a quella della Giulia. Le modifiche al posteriore invece saranno più sottili. Infatti, l’unico cambiamento evidente nelle foto spia è l’ampliamento dei paraurti.

In base a quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni emerse in rete, la nuova Maserati GranTurismo nasconderà sotto il cofano un motore derivato dal Nettuno V6 della MC20. Questo è in grado di sviluppare una potenza di 630 CV e 730 nm di coppia massima, abbinato a un cambio a doppia frizione a 8 marce.

Oltre alla variante con motore a combustione interna, la GranTurismo 2022 sarà offerta anche in versione 100% elettrica equipaggiata con il nuovo gruppo propulsore denominato Folgore. Questa configurazione prevede l’installazione di un motore elettrico nella parte frontale e due in quella posteriore ed è abbinato al sistema a 800V e a una nuova generazione di inverter con componenti in carburo di silicio capace di assicurare una ricarica fino a 300 kW.

Lo scorso anno, Maserati ha annunciato che la nuova Maserati GranTurismo avrebbe debuttato nel corso del 2021 e con vendite previste nel 2022. Ciò significa che la presentazione potrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.

