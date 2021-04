Franciacorta Historic 2021: auto storiche pronte a sfilare

Auto storiche pronte a mostrarsi in tutto il loro splendore per il Franciacorta Historic 2021, in programma nella giornata di sabato 10 aprile. L’evento, riservato alle “nonne” a quattro ruote costruite fino al 1971, avrà una deroga per alcuni modelli di particolare interesse storico e collezionistico, nati in epoca successiva, ma comunque non oltre il 1976. Il comitato organizzatore avrà insindacabile discrezione nell’ammissione di queste ultime vetture.

La gara di regolarità classica andrà in scena su un percorso di oltre 120 chilometri, con 46 prove cronometrate in linea. Qui i partecipanti si misureranno in una sfida di precisione, dove si cercherà di cogliere l’intensità del feeling fra conducenti e veicoli. Le penalità acquisite nel corso della manifestazione verranno moltiplicate per un coefficiente legato all’età della vettura portata in gara da ciascun equipaggio.

Scenari incantevoli per gli equipaggi

Base operativa dell’evento sarà l’Agriturismo Solive di Corte Franca (BS), teatro della cerimonia di partenza e di arrivo. Prevista una sosta pranzo al Relais “I Due Roccoli” di Iseo, dove i protagonisti si concederanno qualche sfiziosa distrazione gastronomica, mai superflua in casi del genere. Al piacere degli occhi ci penseranno gli incantevoli scenari della Franciacorta e del Lago d’Iseo, che gli equipaggi incontreranno lungo il cammino sulle loro auto storiche.

I promotori di Franciacorta Historic 2021 hanno attivato nello spazio web dell’evento una sezione dedicata all’emergenza Covid-19, con gli aggiornamenti sul tema e la modulistica. Un segno di attenzione verso gli iscritti, la cui sicurezza sarà adeguatamente cautelata. Speriamo che la manifestazione bresciana possa rappresentare un passo verso il ritorno ad una normalità di cui si avverte sempre più il bisogno.

Un modo per staccare la spina

Le auto storiche sono fonte di passione e di economie. Un patrimonio culturale da tutelare, per i valori intrinseci portati in dote ed anche per le felici implicazioni col mondo del turismo e con la galassia dell’indotto, fatta di officine, carrozzerie, tappezzerie e quant’altro. Eventi come Franciacorta Historic 2021 consentono di apprezzare la magia di queste creature a quattro ruote e di alimentare il lavoro nei territori coinvolti.

Sul fronte statistico, l’evento lombardo ha un equipaggio che più di altri si è messo in mostra nell’albo d’oro: quello composto da Edoardo Bellini e Roberto Tiberti. I due, nonostante la giovane età, vantano il primato dei successi, con quattro vittorie conseguite sulla loro Fiat 508 C, nel 2016, 2017, 2018 e 2020.

Le vetture, per partecipare a Franciacorta Historic 2021, devono essere munite di uno dei seguenti documenti sportivi in corso di validità:

• Fiche ACI Regolarità Auto Storiche

• HTP FIA (Historic Technical Passport FIA)

• HTP ACI (Historic Technical Passport ACI)

• Certificato d’iscrizione al Registro Club Aci Storico

• Certificato di omologazione o d’identità ASI

• Certificato d’iscrizione al Registro Storico Nazionale AAVS

• Lasciapassare regolarità auto storiche FIA

• Carta d’identità FIVA

Programma Franciacorta Historic 2021

(Aggiornamento del 15/03/2021)

Sabato 3 aprile

–Ore 24.00:

Chiusura delle iscrizioni.

Venerdì 9 aprile

–Ore 16.00 – 20.00:

Ritrovo dei concorrenti presso l’Agriturismo Solive a Nigoline di Corte Franca.

Accredito equipaggi, verifiche tecniche, consegna del kit di partecipazione con numeri di gara e omaggi esclusivi.

Sabato 10 aprile

Ore 8.00 – 9.30:

Ritrovo dei concorrenti presso l’Agriturismo Solive a Nigoline di Corte Franca.

Accredito equipaggi, verifiche tecniche, consegna del kit di partecipazione con numeri di gara e omaggi esclusivi.

Colazione.

Dalle ore 9.30:

Consegna del Road Book ai partecipanti (a fasce orarie, come da regolamento).

Ore 11.00:

Partenza della prima vettura dall’Agriturismo Solive a Nigoline di Corte Franca.

Alle ore 12.30:

Sosta pranzo al Relais I Due Roccoli con vista panoramica del Lago d’Iseo.

Ore 16.00:

Arrivo della prima vettura all’Agriturismo Solive a Nigoline di Corte Franca.

Ore 17.30:

Rinfresco con assaggio di vino “Franciacorta” Solive.

Alle ore 18.30:

Esposizione delle classifiche.

Alle ore 19.00:

Cerimonia di premiazione.

Il presente programma è indicativo e potrebbe subire variazioni.

Franciacorta Historic 2021

