FCA: ecco come sono andate le vendite negli Stati Uniti nel primo trimestre

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha registrato un aumento del 5% delle vendite complessive negli Stati Uniti nel primo trimestre di quest’anno, guidate dalla forte domanda al dettaglio. Nell’intero trimestre del 2021, il gruppo è riuscito a vendere 469.651 veicoli nel mercato statunitense rispetto ai 446.768 registrati nei primi tre mesi del 2020.

Le vendite al dettaglio sono aumentate del 26% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Le immatricolazioni nel settore business sono cresciute del 24% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Le vendite alle flotte hanno rappresentato il 19% del complessivo.

FCA: le vendite complessive sono aumentate del 5% nel Q1 2021

Jeff Kommor, Head of Sales di FCA USA, ha detto: “Nonostante quello che è iniziato come un buon inizio lo scorso anno, prima che il coronavirus ci scioccasse tutti, questo trimestre è stato un rimbalzo molto forte per le vendite al dettaglio. La domanda dei consumatori per i nostri marchi e i nostri prodotti è stata estremamente forte per tutto il trimestre“.

Jeep ha registrato le migliori vendite al dettaglio del primo trimestre per la sua Jeep Wrangler poiché sono aumentate del 26% a 49.646 esemplari. Il Gladiator ha seguito l’esempio, registrando il suo miglior primo trimestre in assoluto con 18.822 veicoli immatricolati (+23% rispetto allo stesso periodo del 2020). Anche il pick-up ha avuto il suo miglior mese di vendite al dettaglio e di vendite totali a marzo dal lancio ufficiale.

Il 2021 è un anno molto importante per la casa automobilistica statunitense con le nuove Jeep Wrangler Rubicon 392 e Wrangler 4xe ibrida plug-in che arriveranno presto nelle concessionarie. Nel secondo trimestre invece è previsto l’arrivo della Grand Cherokee L a sette posti, così come i nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer.

Per quanto riguarda, Ram ha registrato le sue migliori vendite al dettaglio nel primo trimestre mentre a marzo le migliori mensili. Nel complesso, il brand ha visto le immatricolazioni aumentare del 28% nei primi tre mesi del 2021 grazie alla forte domanda di pick-up da parte dei consumatori.

Bene anche Alfa Romeo con Stelvio e Giulia

Sempre nel periodo gennaio-marzo 2021, Alfa Romeo ha registrato un aumento delle vendite totali del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, le vendite dello Stelvio sono cresciute del 34% mentre quelle della Giulia del 17%.

Le vendite totali nel primo trimestre di Chrysler sono aumentate del 32% a 39.737 veicoli principalmente grazie alla Chrysler Pacifica. Infatti, le vendite di quest’ultima sono cresciute del 57% nel primo trimestre del 2021 rispetto al primo del 2020.

Arrivando a Dodge, le Challenger e Charger continuano a conquistare il cuore degli americani con le vendite al dettaglio che sono aumentate del 29% nel primo trimestre. Il Durango 2021 ha registrato una crescita delle vendite al dettaglio nel Q1 2021 pari al 61%.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI