Nuova Jeep Compass: partite le prevendite in Brasile

Il 2021 è un anno molto importante per Jeep in quanto celebra 80 anni di grande autenticità, avventura, passione e libertà. È un capitolo fondamentale nella sua storia e uno dei veicoli sicuramente più famosi ed apprezzati dagli automobilisti di tutto il mondo è la Jeep Compass.

Lanciata in Brasile nel 2012 e prodotta a partire dal 2016 presso il Polo Automotivo Jeep (Goiana, Pernambuco), il modello è leader nel segmento dei SUV di medie dimensioni, oltre ad essere il SUV 4×4 più venduto nel grande paese sudamericano. In aggiunta, la Compass è stata eletta negli ultimi quattro anni l’auto più tecnologica prodotta in Brasile e il SUV medio con il più alto valore di rivendita nel territorio nazionale.

Nuova Jeep Compass: il marchio di Stellantis avvia la fase delle prevendite in Brasile

Per continuare questo grande successo, la casa automobilistica di Stellantis lancerà presto la nuova generazione della Jeep Compass e nelle scorse ore ha annunciato che dal prossimo lunedì 5 aprile verranno aperte le prevendite per una versione speciale chiamata Novo Compass Série Especial 80 Anos, disponibile in soli 1000 esemplari.

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha detto: “La Jeep Compass è stata un successo sin dal suo lancio. Oggi, per ogni 10 SUV medi venduti in Brasile, sette sono Compass. Sappiamo che per restare al vertice bisogna sempre innovare. Infatti, la nuova generazione del modello arriva a sorprendere e affascinare soprattutto gli amanti della tecnologia. Questo, che è già uno dei punti di forza di Compass, ora acquista ancora più risalto con la nuova piattaforma di sistemi connessi Adventure Intelligence e tante altre novità che riveleremo al lancio. La nuova generazione porterà ancora più prestazioni, raffinatezza e design“.

La serie speciale Compass 80 Anos presenta un esterno in grafite scuro, interni in Piano Black, rivestimento interno nero con cuciture esclusive e vari badge 80th presenti sia all’esterno che nell’abitacolo del SUV. Il prezzo sarà annunciato il giorno in cui inizieranno le prevendite.

Per poter partecipare alla prevendita della nuova Jeep Compass Série 80 Anos bisognerà accedere a un sito dedicato disponibile a partire dalle 16:00 di lunedì 5 aprile e versare un acconto di 3000 R$ (454 euro). La prenotazione potrà essere effettuata anche direttamente presso una delle oltre 200 concessionarie Jeep presenti in Brasile. Dopo aver versato l’acconto, verrà inviata un’e-mail contenente la conferma dell’ordine.

Una volta che la nuova Compass verrà presentata ufficialmente, il cliente potrà decidere se procedere all’acquisto e recarsi presso uno degli showroom per completare il processo di acquisto. In caso contrario, verrà emesso un rimborso.

Tutti coloro che acquisteranno la nuova Jeep Compass Série Especial 80 Anos potranno usufruire di diversi vantaggi con la fatturazione entro 30 giorni dal lancio ufficiale e un kit di benvenuto composto dallo smar speaker Echo Dot di quarta generazione di Amazon e vari articoli di Jeep Gear: una custodia della collezione Jeep Compass e un portachiavi della collezione 80 Anos.

