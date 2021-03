Maserati MC20 eletta “Best of the Best” ai Red Dot Awards

La Maserati MC20 piace. Il fatto che sia stata eletta “Best of the Best” ai Red Dot Awards – Product Design 2021 conferma la qualità del suo stile. Proprio negli scorsi giorni ci eravamo occupati della storia del design del modello. Ora torniamo a celebrarlo, per via del nuovo e meritato riconoscimento. Questo è giunto da una giuria di esperti internazionali, che valutano ogni anno, i prodotti esteticamente più accattivanti, funzionali, intelligenti ed innovativi a livello mondiale.

Diverse le categorie coinvolte. La Maserati MC20 si è imposta nel Product Design. Ricordiamo che il Red Dot Awards è un prestigioso concorso internazionale di stile organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania. La sua nascita risale al 1955. Comprensibile la gioia di Klaus Busse, capo del design Maserati: “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che premia il lavoro di un intero team che si è dedicato a questo progetto unico: un progetto che apre un nuovo capitolo nella storia di Maserati“.

Maserati MC20: stile e funzionalità

Come abbiamo sottolineato nel precedente post, la Maserati MC20 offre una felice miscela di eleganza e sportività. I suoi volumi sono fluidi e scorrevoli, oltre che efficaci sul piano aerodinamico. L’esito degli sforzi creativi è una scultura ingegneristica che indica l’avvenire estetico del marchio, inaugurando una nuova era per il tridente. Questa supercar definisce la forma pura della velocità, senza elementi esteticamente nocivi, per assecondare con stile le performance. E che performance!!! Accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2″9, velocità massima superiore ai 325 km/h. Il tutto grazie alla spinta del motore Nettuno V6 da 630 cavalli.

Queste le parole di Davide Grasso (CEO di Maserati): “La nostra missione era sviluppare una vettura capace di essere ricordata nel futuro come il modello che ha dato il via alla nuova era Maserati. Credo che con MC20 lo abbiamo fatto. Maserati è innovativa per natura, forte della sua passione e unica per il suo design: la nuova supersportiva incarna tutti questi valori ed è uno spartiacque, la capostipite di questa nuova fase nella storia del brand“.

