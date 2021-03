Roberto Di Stefano è nominato Amministratore Delegato di Free2Move eSolutions, una nuova joint venture tra Stellantis ed Engie EPS. La nuova Società mira a offrire soluzioni all’avanguardia e competitive per la transizione della mobilità elettrica globale, diventando un leader mondiale nella progettazione, implementazione e fornitura di prodotti e servizi di e-mobility verso una mobilità più sostenibile. Il completamento della Joint Venture dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2021.

Roberto Di Stefano è nominato Amministratore Delegato di Free2Move eSolutions, una nuova joint venture tra Stellantis ed Engie EPS

Dal 2019 Di Stefano è Head of e-Mobility presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA), poi Stellantis. Nell’e-Mobility Team, ha contribuito alla transizione dell’Azienda verso l’elettrificazione. Si impegna a trovare soluzioni di mobilità elettrica più sostenibili e offre anche vantaggi immediati ai clienti attraverso un ecosistema completo, rispettoso dell’ambiente ed economicamente competitivo di partner e servizi strategici. Dal 2020 è anche Head of Network Development presso Stellantis.

Dal 2016, Roberto ha trascorso 3 anni in Magneti Marelli ricoprendo diversi ruoli, due dei quali in Brasile come CEO di Magneti Marelli Latin America nonché CEO di Magneti Marelli Global Driveline (Powertrain, Electrification & Exhaust) e Global Shock Absorber Business Line.

Dopo un lungo periodo trascorso negli Acquisti – coprendo tutte e tre le principali commodity Chimica, Elettrica e Metallica – per 3 anni è stato Head of EMEA Vehicle engineering: si è occupato della prima Jeep progettata e costruita negli USA, nonché Alfa Romeo 4C e diversi altri progetti.

In oltre 30 anni di esperienza globale nel settore automobilistico e tecnologico, Di Stefano ha sviluppato un focus costante sul turnaround aziendale con attività chiave su World Class Manufacturing Management, Business Development, New Market Opportunities Development e M&A.

Nel suo nuovo ruolo di CEO presso Free2Move eSolutions, Di Stefano guiderà l’Azienda a svolgere un ruolo attivo verso la costante espansione di nuove forme innovative di mobilità elettrica e diventando così un nuovo player tecnologico grazie ad un solido team di ingegneri elettrici e di sistema e un’impronta industriale automobilistica consolidata.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI