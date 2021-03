Free2Move eSolutions è il nome della joint venture tra Stellantis e ENGIE EPS

In un passo importante mentre si muovono verso il completamento della loro joint venture come annunciato il 26 gennaio 2021, Stellantis ed Engie EPS annunciano oggi la composizione del Consiglio di amministrazione e la ragione sociale della nuova entità: Free2Move eSolutions ha l’ambizione di supportare e facilitare la transizione alla mobilità elettrica offrendo soluzioni elettriche innovative e su misura per gli attori privati ​​e aziendali della catena del valore.

Attraverso un viaggio digitale e senza interruzioni attraverso tutte le linee di prodotti, l’ambito delle attività di Free2Move eSolutions andrà dalle infrastrutture di ricarica (installazione, manutenzione e operazioni), abbonamenti di ricarica pubblica e domestica con canone mensile, alla gestione del ciclo di vita della batteria e servizi energetici avanzati come il veicolo -to-Grid (V2G) e soluzioni di gestione dell’energia per ridurre il costo totale di proprietà del veicolo.

La joint venture tra Stellantis ed Engie EPS semplificherà l’accesso alla mobilità elettrica e completerà l’attuale portafoglio di Free2Move, con una nuova serie di offerte dedicate al 100% alla mobilità elettrica

Free2Move (parte del Gruppo Stellantis) è una mobility tech company, creata nel 2016, il cui obiettivo è semplificare e garantire la mobilità sia per i clienti privati ​​che aziendali con soluzioni adatte a tutte le esigenze, ovunque e in qualsiasi momento da 1 ora, 1 giorno, a 1 mese o più, tramite un’unica piattaforma. Fornisce inoltre soluzioni a supporto della transizione energetica e della gestione della flotta per i professionisti.

La nuova società è fondata a livello globale ed è supportata da un team con grandi capacità e conoscenze specifiche, per progettare, sviluppare, produrre, distribuire e vendere soluzioni di mobilità elettrica semplici e innovative in tutta Europa, con potenzialità e un piano di futura estensione internazionale.

Il Consiglio di amministrazione di Free2Move eSolutions sarà composto da sei membri, previa chiusura della transazione. Roberto Di Stefano, in rappresentanza di Stellantis, sarà il CEO e Carlalberto Guglielminotti, proveniente da Engie EPS e Young Global Leader 2020 del World Economic Forum, sarà il presidente.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione saranno Brigitte Courtehoux (CEO di Free2Move Brand e membro del Global Executive Committee di Stellantis) e Davide Mele (Deputy Chief Operating Officer Enlarged Europe) di Stellantis, con Luigi Michi (ex Head of Strategy and System Operation in Terna e Executive Vice President in Enel) e Giovanni Ravina (Chief Innovation Officer) in rappresentanza di Engie EPS.

Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni antitrust, il completamento della joint venture dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2021.

