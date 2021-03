Nuova Peugeot 308: partita la produzione nello stabilimento di Mulhouse

La nuova Peugeot 308 ha già iniziato ad uscire dalle linee di produzione dello stabilimento di Mulhouse, in Francia. La nuova generazione della compatta francese ha già iniziato la sua produzione in modo da poter coprire tutte le concessionarie europee in vista delle consegne delle prime unità previste per settembre.

Lo stabilimento in questione è uno dei più moderni siti della casa del Leone e di Stellantis e fra i più importanti dove vengono prodotti i modelli basati sulla piattaforma EMP2, come la nuova 308 che si basa sulla terza versione di questo pianale. Con una propria linea di assemblaggio, la Peugeot 308 2021 condivide l’impianto con la Peugeot 508 e la versione station wagon e la DS 7 Crossback.

Nuova Peugeot 308: da qualche giorno è iniziata la produzione della vettura a Mulhouse

La scelta di Mulhouse come fabbrica di produzione non è casuale. Prima della nascita di Stellantis, PSA ha stanziato un enorme investimento pari a 213 milioni tra il 2020 e il 2022 per centralizzare la produzione di tecnologie ibride. Questo è il motivo per cui la produzione della terza generazione della 308 avviene in questo sito anziché a Sochaux come il modello attualmente in vendita.

Vi ricordiamo che la nuova Peugeot 308 porta con sé importanti novità volte ad aumentare l’efficienza. Fra le più interessanti abbiamo un nuovo look più sofisticato, sportivo e futuristico. Inoltre, la casa automobilistica francese ha semplificato la gamma con sette motori fra cui scegliere: tre a benzina da 110 e 130 CV, un diesel da 130 CV e due varianti ibride plug-in da 180 e 225 CV con la possibilità di essere abbinati a un cambio manuale a 6 marce o a uno automatico a 8 rapporti.

Infine, la gamma è costituita dagli allestimenti Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack.

