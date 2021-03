Nuova Opel Astra: ecco tutte le varianti previste

La produzione della nuova generazione della Opel Astra inizierà il prossimo 30 agosto presso lo stabilimento di Rüsselsheim. Questo modello si posiziona nello stesso segmento della nuova DS 4 e della nuova Peugeot 308 (altri due veicoli del gruppo Stellantis) poiché alla base troviamo la piattaforma EMP2.

La presentazione al pubblico è prevista in occasione del salone IAA di Monaco 2021 che aprirà le sue porte a settembre. Secondo le ultime anticipazioni, la sesta generazione della vettura porterà con sé alcune di novità interessanti fra cui il nuovo frontale Opel Vizor, che ha debuttato per la prima volta sul nuovo Mokka, e il nuovo cruscotto interno Pure Panel.

Nuova Opel Astra: la gamma della sesta generazione includerà diverse novità interessanti

L’arrivo sul mercato europeo della nuova Astra è previsto per il prossimo anno con una gamma di motori piuttosto interessante ed ereditata da altri modelli di Stellantis. Alla base di tutte le versioni previste ci saranno i propulsori benzina PureTech e diesel BlueHDi.

Nello specifico, la casa automobilistica tedesca farà affidamento sulle versioni 110, 130 e 155 del turbo benzina da 1.2 litri e su quelle 100 e 130 del turbo diesel da 1.5 litri. Prevista anche la versione Hybrid con gruppo propulsore ibrido plug-in da 180 e 225 CV.

Più in avanti, la gamma della nuova Opel Astra accoglierà il turbo benzina PureTech da 1.6 litri e una seconda variante Hybrid con potenza di 150 CV. Oltre alla versione berlina, il marchio di Stellantis prevede di introdurre anche la Sports Tourer station wagon la cui presentazione è prevista nel corso del 2022.

Non è finita qui poiché sono attese altre cinque versioni della vettura: GSI da 300 CV, OPC da 360 CV, Hybrid4 ibrida plug-in con trazione integrale, Astra-e 100% elettrica e una versione crossover che al momento è conosciuta internamente con il nome in codice OV54. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla nuova generazione di Opel Astra.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI