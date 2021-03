Ferrari 512 BBi: un esemplare abbandonato è quasi pronto per tornare su strada

Attraverso un video pubblicato su YouTube un po’ di tempo fa, il noto youtuber Ratarossa ha raccontato di una Ferrari 512 BBi che ha avuto un destino piuttosto triste. Questo perché il precedente proprietario ha abbandonato la vettura nel vialetto davanti casa sua per ben 12 anni.

Come potete immaginare, la storica vettura del cavallino rampante versava in uno stato di abbandono. Dopo sei lunghi mesi di trattative con il proprietario, alla fine lo youtuber è riuscito ad acquistare l’auto e a riportarla al suo antico splendore. Abbiamo di fronte una delle sole 42 unità prodotte con guida a destra della 512 BBi ed è l’unica ad avere una carrozzeria rivestita di bianco.

Ferrari 512 BBi: Ratarossa ci mostra gli ultimi progressi fatti sulla vettura abbandonata

Nel corso degli ultimi mesi, Ratarossa ha pubblicato alcuni video in cui mostra il percorso di restauro già iniziato. L’ultimo è stato pubblicato due settimane fa e mostra la Ferrari 512 BBi con una nuova veste. Al momento dell’acquisto, la carrozzeria di questa vettura era caratterizzata perlopiù da ruggine e incrostazioni, soprattutto sulle fiancate laterali e sulla parte anteriore.

L’abitacolo al contrario è riuscito a mantenersi in ottimo stato e ciò significa che il proprietario precedente non l’ha praticamente mai utilizzata. Un’ulteriore conferma arriva dai numeri presenti sul contachilometri che riporta soltanto 10.330 km. Questi sarebbero stati percorsi quasi tutti nel 2008, quando la Ferrari 512 BBi è stata acquistata.

Sfortunatamente, non conosciamo ancora le condizioni del suo motore V12 piatto, in grado di erogare 340 CV a 6000 g/min e 451 nm di coppia massima a 4200 g/min. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica modenese, la vettura riusciva a raggiungere una velocità massima di 283 km/h. Non vediamo l’ora di scoprire il risultato finale di questo progetto molto interessante.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI