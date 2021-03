Georg Magel nominato CFO di Opel/Vauxhall

Georg Magel, che attualmente ricopre la posizione di Director Financial Planning & Analysis, è stato nominato CFO di Opel/Vauxhall con effetto dal 1° aprile. Magel prenderà il posto di Frédéric Brunet, che ha ricoperto questa posizione dall’agosto 2018. Quest’ultimo è stato nominato CFO di Stellantis Enlarged Europe Region.

Michael Lohscheller, CEO di Opel, ha detto: “Attendo con impazienza un’ulteriore e ancora più stretta collaborazione con Georg Magel. Georg Magel è un riconosciuto esperto di finanza e controllo e ha svolto un ruolo chiave nel dare forma alla svolta finanziaria di Opel negli ultimi anni. Vorrei ringraziare Frédéric Brunet per il grande lavoro fatto negli ultimi anni”.

Georg Magel: nominato il nuovo CFO di Opel/Vauxhall

Georg Magel, laureato in economia, è entrato a far parte di Opel nel 1996 dopo aver completato i suoi studi presso la TU Darmstadt. Dopo il suo periodo come leader del gruppo nel controllo degli investimenti, si è trasferito in General Motors Europe a Zurigo dove ha ricoperto la carica di Senior Finance Analyst.

Magel ha poi assunto ulteriori incarichi di gestione della finanza e della gestione dei programmi a Rüsselsheim, prima di essere nominato Director Financial Planning & Analysis nel luglio 2015.

Laureato all’Ecole Centrale di Lione, Frédéric Brunet ha iniziato la sua carriera nel 2000 come revisore dei conti presso PricewaterhouseCoopers. Brunet è entrato a far parte del gruppo PSA nel 2004 e da allora ha ricoperto diversi incarichi. Dal 2017 è stato Group Controller per la società che sovrintende a tutte le attività di controllo globale.

Tra il 2014 e il 2017 ha guidato la divisione Investor Relations di PSA. Prima di allora, ha lavorato presso il dipartimento strategico dove ha supervisionato la pianificazione dei progetti strategici e gli impatti finanziari. Tra il 2012 e il 2014, Frédéric Brunet ha acquisito esperienza internazionale come CFO di PSA America latina.

