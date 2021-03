Alfa Romeo Racing ancora con Carrera, ma c’è un accordo anche con CODE-SPORT

Nell’attesa del primo appuntamento stagionale di Formula 1 in programma da domani a domenica in Bahrain, Alfa Romeo Racing ha esteso la sua partnership ormai quadriennale con lo specialista di occhiali Carrera. Il noto marchio italiano di occhiali celebrerà questo rapporto con la presentazione di una nuova esclusiva collezione, ovvero una Special Edition che unisce design, tecnologia e funzionalità. Il nuovo HYPERFIT 16/CSE, nato dalla collaborazione con Alfa Romeo Racing ORLEN, ha una duplice natura: una montatura da vista e un paio di occhiali da sole pensati per uno stile di vita dinamico e da brivido, rimanendo fedele al marchio con origini radicate nel mondo dello motorsport e caratterizzati da dettagli di design audaci e distintivi. HYPERFIT 16/CSE si distingue per la sua iconica cerniera in gomma che rende l’occhiale fortemente resistente e quindi a prova di rottura in caso di impatto, offrendo al contempo ultra flessibilità, presa maggiorata e confortevole e un design che si adatta naturalmente a qualsiasi forma del viso.

I nuovi occhiali Carrera presenteranno l’iconico logo Alfa Romeo Racing sul bordo e sarà lanciato con una campagna promozionale globale con i piloti del team italo elvetico, Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi. Carrera celebrerà l’estensione di questa partnership a lungo termine e il lancio della Special Edition HYPERFIT 16/CSE con una raccolta di contenuti che verranno rilasciati durante tutta la stagione, sia online che presso i negozi.

La Special Edition HYPERFIT 16/CSE si adatta perfettamente a qualsiasi circostanza, all’interno del paddock o in qualsiasi parte del mondo, ed è per questo che il team Alfa Romeo Racing ORLEN ha scelto di utilizzarla come occhiali ufficiali per tutto il team. HYPERFIT 16 / CSE sarà disponibile nei negozi di ottica selezionati dal prossimo mese di aprile.

Rinnovata anche la collaborazione con CODE-ZERO

Allo stesso tempo, Alfa Romeo Racing ha siglato anche un accordo pluriennale con lo specialista di moda e lifestyle, CODE-ZERO. Il marchio di abbigliamento sportivo vestirà il team Alfa Romeo Racing ORLEN sia in pista, con un’entusiasmante gamma di abbigliamento tecnico, sia su strada, con il loro caratteristico abbigliamento casual alla moda.

CODE-ZERO si ispira alle innovazioni portate dal mondo della nautica sportiva, di cui è un fornitore affermato, applicando i principi dell’abbigliamento tecnico al mondo degli sport motoristici altrettanto guidato dalla tecnologia: il risultato è un look crossover tra abbigliamento sportivo e casual, integrando abbigliamento ad alte prestazioni in uno stile di vita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’intera gamma di kit indossati dalla squadra sarà disponibile per tutti i fan per l’acquisto sul nuovo store online CODE-ZERO, in arrivo, sul quale i fan potranno sfogliare l’intera collezione, oltre a un’ampia gamma di accessori alla moda.

Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing ORLEN, ha ammesso: “Il nostro team è molto orgoglioso del nostro stile e la partnership con CODE-ZERO ci aiuterà a tenere alte le nostre credenziali in questo senso. Lo stile e l’abilità tecnica di CODE-ZERO, raffinati attraverso la loro partecipazione alle più importanti regate mondiali, sono un abbinamento perfetto per il nostro team e non vediamo l’ora di indossare i loro prodotti con orgoglio, a bordo pista e mentre viaggiamo”.

Marc Blees, CEO di CODE-ZERO, ha aggiunto: “La velocità è tua amica: questo conta per il motorsport, così come per le regate di yacht, da dove veniamo. La velocità è tutto, come il più piccolo dettaglio che farà la differenza: sarà presente nelle collezioni che abbiamo sviluppato per Alfa Romeo Racing ORLEN. Le collezioni sono approvate da skipper professionisti, quindi le collezioni 2021 saranno ispirate dai piloti. Siamo orgogliosi di agire ai massimi livelli nelle corse con una squadra ben organizzata e con Kimi, Antonio e Robert abbiamo un incredibile mix di esperienza ed entusiasmo giovanile da cui attingere”. L’iconico logo di CODE-ZERO sarà presente sulla struttura antiurto e sui sidepod dell’Alfa Romeo Racing C41, nonché sull’abbigliamento del team in stile CODE-ZERO.

