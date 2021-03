Universal Charger: il caricatore di Opel è un vero e proprio coltellino svizzero

In Europa sono presenti una varietà di reti elettriche, prese e opzioni di ricarica ma Opel ha ideato un dispositivo per rendere la mobilità elettrica facile e semplice. I modelli 100% elettrici della casa automobilistica tedesca, con la loro autonomia fino a 337 km nel ciclo WLTP, dimostrano la praticità quotidiana.

Lo stesso vale per le opzioni di caricatori, in particolar modo l’Opel Universal Charger. Il marchio di Stellantis lo definisce il coltellino svizzero tra i caricatori in quanto fornisce la potenza appropriata. Oltre ad essere disponibile per i veicoli 100% elettrici Mokka-e, Corsa-e, Zafira-e Life e Vivaro-e, il caricatore universale può essere utilizzato anche con il Grandland X Plug-In Hybrid.

Universal Charger: Opel offre un caricatore universale per qualunque tipo di ricarica

Non importa quale modello guidino i clienti Opel, se hanno bisogno di caricare la batteria durante un viaggio lungo possono affidarsi all’Opel Universal Charger. Ad esempio, la batteria da 50 kWh della Opel Corsa-e può essere caricata fino all’80% in soli 30 minuti usando una colonnina di ricarica DC da 100 kW.

Ogni modello Opel elettrificato è pronto per tutte le opzioni di ricarica possibile, dalla monofase AC alla trifase da 11 kW. Lo Universal Charger unisce le funzioni dei cavi T2 e T3 con adattatori in un unico dispositivo. I clienti possono collegare il caricatore a quasi tutte le prese domestiche specifiche del paese. In particolare, è necessario una presa AC da 400V per caricare a casa fino a 11 kW.

La spina CEE-16 richiesta, assieme al suddetto adattatore, fa parte del pacchetto Universal Charger e il tutto viene corredato da una pratica custodia per riporre comodamente e facilmente cavi e spine nel vano bagagli.

L’Opel Universal Charger si propone come una soluzione ideale per i clienti che normalmente ricaricano la propria auto durante la notte a casa e per coloro che occasionalmente fanno viaggi più lunghi e hanno bisogno di ricaricare durante il tragitto. Il caricatore universale, con tutti i suoi accessori, è disponibile con ogni vettura elettrica ed elettrificata del marchio tedesco ad un prezzo di partenza di 720 euro (in Germania).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI