Stellantis Slovacchia: nuovo direttore

Stellantis in Slovacchia sarà guidata per la prima volta da uno slovacco. Martin Dzama, l’attuale vicedirettore e direttore di produzione, è diventato il nuovo direttore generale. È succeduto a Stéphane Bonhommeau, che ha diretto il centro di produzione dal 1 ° febbraio 2017. La casa automobilistica ha informato del cambiamento nelle scorse ore. Dzama è entrato in carica il 19 marzo.

Stellantis in Slovacchia sarà guidata per la prima volta da uno slovacco: si tratta di Martin Dzama

La direzione di Stellantis in Slovacchia ha tentato senza successo di concordare con i sindacati un nuovo contratto collettivo dallo scorso anno. Allo stesso tempo, la fabbrica sta aspettando l’annuncio ufficiale se verrà prodotto un nuovo modello. Martin Dzama ha due laure conseguite presso l’Università slovacca di tecnologia in due facoltà, a Bratislava presso la Facoltà di pedagogia e psicologia ingegneristica ea Trnava presso la Facoltà di tecnologia dei materiali.

Nel 2004 entra a far parte della posizione di tecnico per l’ottimizzazione delle posizioni lavorative e dal 2006 diventa capofila del gruppo tecnico. Tra il 2009 e il 2011, è stato responsabile dell’avvio della produzione e del concetto di processo del nuovo modello Peugeot 208 di prima generazione nello stabilimento di assemblaggio.

Dal 2012 è responsabile dell’ingegneria della qualità nello stabilimento di Trnava. Prima di assumere la posizione di Direttore di produzione per l’assemblaggio nel maggio 2013, è stato responsabile dell’applicazione del metodo di lavoro standardizzato di questo studio per quattro mesi.

Nel novembre 2016 è stato nominato direttore dell’operazione di assemblaggio e nel gennaio 2019 è diventato vicedirettore generale con la responsabilità dell’intero flusso di produzione della casa automobilistica di Trnava.

Ti potrebbe interessare: Fiat: a Kragujevac solo pochi dipendenti disponibili al trasferimento in Slovacchia

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI