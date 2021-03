CAC 40 ESG: Renault e Stellantis entrano a far parte del nuovo indice di borsa

Lunedì 22 marzo Euronext ha annunciato la creazione di un nuovo indice del mercato azionario ESG CAC 40, composto da 40 società quotate alla Borsa di Parigi che mostrano le migliori pratiche in materia di standard ambientali, sociali e di governance. Renault, Stellantis, Michelin e Valeo sono tra loro.

Il nuovo indice di borsa CAC 40 ESG vuole evidenziare le 40 società – tra le 60 CAC Large – quotate alla Borsa di Parigi che eccellono secondo questi standard. Michelin, Renault e Stellantis, che fanno parte dell’indice di punta del mercato parigino, integrano questo nuovo indice CAC 40 ESG, proprio come Valeo, che compare nel CAC Next 20, l’anticamera del “classico” CAC 40 “.

Tuttavia, ciò non significa che tutte le società CAC 40 “classiche” siano ammissibili, poiché Total è esclusa, ad esempio. La selezione delle aziende è affidata a Vigeo Eiris, che si basa sul label SRI (per “investimento socialmente responsabile”) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e sarà aggiornato trimestralmente come gli altri indici della finanziaria parigina centro.

