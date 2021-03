Alitalia e Fiat pianificano voli speciali per Belo Horizonte

Dopo tanti anni Alitalia tornerà a Belo Horizonte con due voli speciali per una grande compagnia della regione: Fiat. Con la pandemia e la situazione critica in Brasile, la compagnia italiana ha effettuato solo voli cargo qui. Uno di questi voli sarà destinato alla capitale del Minas Gerais per servire la seconda fabbrica automobilistica più grande del mondo.

Dopo tanti anni Alitalia tornerà a Belo Horizonte con due voli speciali per servire meglio lo stabilimento Fiat di Betim

Situata a Betim, una vicina città industriale di Belo Horizonte, FIAT ha un grande complesso, secondo solo agli stabilimenti Hyundai di Ulsan, in Corea del Sud. La fabbrica di Minas Gerais è responsabile della produzione di tutti i veicoli del marchio FIAT in Brasile, oltre agli stabilimenti di altre società del gruppo Stellantis, come Jeep, a Pernambuco, e lo stabilimento Iveco, a Sete Lagoas, non lontano da Betim.

Recife ha anche ricevuto voli cargo con attrezzature per la fabbrica Jeep. I voli mercantili per Belo Horizonte non sono mai stati effettuati da Alitalia e normalmente venivano effettuati con jet cargo Boeing 747 o MD-11 puri. Con la domanda di merci ancora alta, questi aerei sono molto utilizzati e come opzione è rimasta Alitalia, che ha adattato i suoi aerei passeggeri al trasporto di merci.

Ci saranno due voli praticamente simultanei, effettuati con il Boeing 777-300ER e il più piccolo 777-200ER. Il primo decolla da Roma il 30 marzo alle 22:00 e il secondo alle 22:30.

I jet dovrebbero arrivare a Minas rispettivamente alle 4:50 e alle 5:20. Il decollo in Italia sarà 24 ore dopo, il 1 aprile, con partenza anche alle 4:50 e alle 5:20. Gli orari sono soggetti a modifiche e sono conformi al record ANAC.

