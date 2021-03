Citroën CC24 e CC26 prenderanno il posto di C4 Cactus e C4 Lounge

Citroën continua la sua strategia che prevede la sostituzione di diversi veicoli in Europa per soddisfare la domanda locale di prodotti più specifici. In base alle ultime indiscrezioni trapelate sul Web, è previsto l’arrivo di una nuova generazione della C1 sotto forma di crossover compatto. In questo piano fa parte anche la nuova C4 che ora viene offerta pure in versione completamente elettrica con il nome di e-C4.

In mercati come quello brasiliano, invece, la casa automobilistica francese sta preparando una versione semplificata della piattaforma CMP. La stessa verrà usata anche in India dove Citroën ha un piano ben definito.

Citroën CC24 e CC26: ecco le ultime novità emerse in rete

Stellantis vuole che il suo marchio francese sia uno dei principali protagonisti nel mercato indiano. Pertanto, il primo veicolo sarà la Citroën CC21, com’è conosciuta internamente. Questa vettura dovrebbe debuttare come Citroën C3 Sporty. Le ultime indiscrezioni l’hanno dipinta come un crossover compatto con corpo lungo circa 4 metri che prenderà il posto sia della C3 che della C3 Aircross.

Un altro modello specifico sarà la Citroën CC24, un SUV compatto che sostituirà la C4 Cactus. L’arrivo nel mercato indiano di questo veicolo è previsto nel giugno 2022 e andrà a scontrarsi con artisti del calibro di Hyundai Creta e Honda HR-V.

Oltre alle CC21 e CC24, Citroën sta preparando anche la Citroën CC26. Gli ultimi rumor emersi su Internet la dipingono come una berlina di medie dimensioni che prenderà il posto della C4 Lounge. Questo progetto interessante utilizzerà la piattaforma CMP anziché la EMP2 più recente. L’auto dovrebbe proporre una lunghezza di 4,59 metri e un interasse di 2,65 metri. La produzione del successore della C4 Lounge dovrebbe avvenire ndello stabilimento di El Palomar.

Le nuove vetture dovrebbero essere equipaggiate dai motori Firefly turbo, sia 1.0 da 120 CV che 1.3 da 150 CV. Tuttavia, nella gamma della Citroën CC26 potrebbe debuttare anche una versione da 180 CV con alimentazione solo a benzina.

