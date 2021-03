Una collezione auto stratosferica, un garage privato da sogno: ecco, in sintesi, la natura di Ikonick Motors, al cui interno un ruolo di primo piano è svolto dal marchio Ferrari. Questa galleria di Miami regala emozioni stellari, per l’incredibile raccolta di supercar e hypercar offerta al piacere degli occhi e del cuore. Sembra incredibile che possa esistere una cosa del genere, ma è la realtà. Parlare di garage è davvero riduttivo: qui si ha a che fare con un vero e proprio museo d’arte contemporanea. Le opere motoristiche sono le regine della scena, ma anche le pitture, le sculture e le architetture offrono piacevoli stimoli sensoriali.

Modelli speciali, con Ferrari al top

Ikonick Motors è una delle collezioni d’auto più affascinanti del pianeta. Il suo proprietario è Barry Skolnick, imprenditore e filantropo dotato di un forte senso del gusto, oltre che di un conto in banca faraonico. Sue le 125 vetture da mille e una notte custodite all’interno della favolosa rimessa. Ci sono Porsche, McLaren, Lamborghini, Pagani, Mercedes e tante altre creature esclusive, ma a noi il cuore batte soprattutto per la Maserati MC12 Corsa by Edo Competition e, ancor di più, per le numerose Ferrari disposte nei saloni espositivi. Questi si articolano in modo intelligente, distribuendosi per marchi.

Nell’area riservata al “cavallino rampante” ci sono una quantità incredibile di gioielli di Maranello, comprese due LaFerrari, una Enzo, una F50, una F40. Posto a parte, dietro una vetrata scorrevole, per una più recente Ferrari Monza SP2, altra tiratura limitata della specie, che si ispira alle barchette degli anni romantici. Della famiglia delle “rosse” fanno parte anche tanti altri modelli in mostra. Ne citiamo solo alcuni: F12 TDF, 458 Speciale A, Scuderia Spider 16M, BB512, 550 Barchetta, 512 TR ma l’elenco Ferrari è molto più lungo.

Collezione d’auto da primato

Vi invitiamo a scorrere i fotogrammi dei video per non togliervi il gusto della sorpresa. Roba da restare a bocca aperta. Penso che qualcosa del genere non si arrivi a immaginare neanche nei più spinti slanci onirici notturni. Qui, poi, i sogni sono ad occhi aperti, almeno per il proprietario e per i suoi fortunati ospiti. Un viaggio in Florida, per un appassionato, avrebbe senso già soltanto per immergersi in questi spazi, owner permettendo. La collezione d’auto di Ikonick Motors continua ad espandersi e si arricchisce continuamente di nuove gemme, anche a livello di opere d’arte murarie, per un’immersione piena nella bellezza.

In un paio di filmati, realizzati in due diversi momenti temporali, Shmee150 ci offre la possibilità di gustare nel suo canale YouTube questa raccolta straordinaria, capace di suscitare l’invidia di un sultano o di uno sceicco. Negli spazi espositivi voluti da Barry Skolnick c’è una varietà stellare di supercar, hypercar e veicoli da collezione. Alcuni modelli sono davvero iconici, non soltanto tra le Ferrari, che primeggiano nel cuore italico insieme alla già citata Maserati MC12 Competizione by Edo Competition.

I pregevoli gusti del proprietario e la sua raffinata palette artistica si riflettono nello stupore visivo elargito dalle opere d’arte a quattro ruote che compongono la galleria. Ikonick Motors non è un nome abusato, perché esprime compiutamente il valore dei gioielli custoditi in questo scrigno unico al mondo. Roba da non credere, per una collezione d’auto stratosferica, dove Ferrari si conferma regina.

