Il sindaco di Rüsselsheim è contento di Fiat Chrysler

“Il fatto che Stellantis raggrupperà le sue attività tedesche presso la sede di Opel è una buona notizia per Rüsselsheim”. Con questa dichiarazione, il sindaco Udo Bausch sta reagendo ai piani dell’organizzazione tedesca di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) di trasferirsi da Francoforte alla sede tedesca di Stellantis a Rüsselsheim. FCA segue i marchi PSA Peugeot, Citroën e DS, che si sono già stabiliti a Rüsselsheim nel 2019.

Il sindaco di Rüsselsheim è contento che Fiat Chrysler trasferisca la sua sede tedesca nella sua città

“Questa è una grande opportunità per la città per distinguersi ulteriormente come sede commerciale e automobilistica e per creare nuovi posti di lavoro”, ha detto Bausch in un comunicato stampa. Il sindaco vede ciò anche come un segnale forte per l’azienda Opel.

“Le persone che vivono e lavorano qui associano la speranza che questa decisione abbia anche un effetto positivo sullo stabilimento Opel come luogo di produzione e sviluppo “, ha affermato Bausch. Vede ulteriori vantaggi per i colloqui in corso con Opel sul riutilizzo dello spazio libero nell’area urbana: “La nuova vicinanza all’intero gruppo accorcia anche i percorsi informativi e decisionali”.

