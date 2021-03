Ferrari Roma: la entry-level di Maranello provata da Supercar Blondie

Molti di voi sicuramente sanno che le supercar di Ferrari non sono auto da utilizzare quotidianamente. Tuttavia, la casa automobilistica di Maranello ha deciso di introdurre qualcosa di nuovo: una vettura pratica da usare tutti i giorni. Stiamo parlando della Ferrari Roma.

Anche se il concetto non è nuovo, in quanto abbiamo già visto delle “rosse” con motore V8 disposto anteriormente, la Roma porta con sé una nuova filosofia di design. Inoltre, oltre ad essere la Ferrari più economica presente nella gamma del cavallino rampante, è anche una delle auto più interessanti disponibili in commercio e ricca di tecnologie utili.

Ferrari Roma: la youtuber Supercar Blondie è rimasta molto soddisfatta della supercar

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Supercar Blondie in cui ci parla proprio della Ferrari Roma. La famosa youtuber inizia dal nuovo design che è la chiave dell’intero progetto. Pare che questo particolare esemplare rivestito di nero costi circa 285.000 dollari per via dei diversi optional presenti a bordo, che non è molto per gli standard delle supercar.

Una delle caratteristiche sicuramente più interessanti offerte dalla Roma è il suo motore V8 biturbo da 3.9 litri simile a quello utilizzato sulla Portofino. Tale propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 620 CV e 761 nm di coppia massima, numeri più che sufficienti per una coupé dal peso di soli 1570 kg.

A parte le prestazioni, Supercar Blondie è rimasta molto soddisfatta dell’abitacolo, caratterizzato da minuscoli elementi digitali nel volante, un display dedicato al passeggero e delle nuove prese d’aria. Per scoprire maggiori informazioni sulla Ferrari Roma, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

