Nuova Ferrari Omologata avvistata per le strade di Monaco | Video

La Ferrari Omologata è il decimo modello unico realizzato dalla casa automobilistica modenese con motore V12 sotto il cofano. Basata sulla 812 Superfast, la supercar propone un design quasi completamente diverso dalla vettura su cui si basa, ad eccezione di parabrezza e fari. Infatti, l’Omologata è dotata di un nuovo body kit caratterizzato da una carrozzeria in Rosso Magma con livrea da corsa personalizzata.

Altre caratteristiche interessanti proposte dalla speciale one-off includono passaruota anteriori arrotondati, spoiler posteriore, enorme diffusore posteriore e fari posteriori incassati nella coda. L’abitacolo del bolide è costituito da diversi dettagli che richiamano la ricca eredità del marchio modenese nel mondo delle corse come ad esempio le cinture da corsa a quattro punti e i sedili blu elettrico rifiniti in una combinazione di pelle e tessuto.

Nuova Ferrari Omologata: l’ultima one-off con V12 mostra la sua bellezza ai cittadini di Monaco

La speciale Omologata è stata commissionata da un cliente europeo rimasto anonimo che desiderava un’auto dal design futuristico con elementi distintivi reinterpretati in un modo completamente nuovo.

L’intero progetto è stato sviluppato in poco più di due anni e ha richiesto a Ferrari di sviluppare una nuova tonalità di rosso chiamata Rosso Magma che si sposa perfettamente con la fibra di carbonio scura nascosta sotto la stessa vernice.

Come detto ad inizio articolo, la Ferrari Omologata si basa sulla 812 Superfast. Ciò significa che sotto il lungo cofano anteriore si nasconde lo stesso motore V12 aspirato da 6.5 litri, il propulsore con la cilindrata più grande mai montato su un modello stradale di Maranello. In questo caso, il 12 cilindri è in grado di sviluppare una potenza di 800 CV e 718 nm di coppia massima.

Qualche mese fa, il canale MunichCarspottingBros ha pubblicato un video su YouTube in cui è possibile apprezzare dal vivo la speciale Ferrari Omologata sulle strade di Monaco di Baviera. Grazie alla clip possiamo ascoltare anche il sound prodotto dal V12 che fuoriesce dai quattro terminali di scarico rotondi posizionati sul retro (due per ogni lato).

