Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2021: programma e curiosità

Si avvicina l’appuntamento con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2021, in programma dal 16 al 19 giugno. Il percorso di gara avrà una lunghezza di 1.695 chilometri, fra Brescia, Roma e ritorno. La sfida di regolarità riservata alle supercar di Maranello andrà in scena in concomitanza con quella per le auto storiche protagoniste della rievocazione della “Freccia Rossa“.

Sono previsti 16 controlli orari, 103 prove cronometrate, 7 prove di media con un totale di 28 rilevamenti e 23 controlli a timbro. Ancora una volta si profila uno spettacolo mozzafiato, nel segno del “cavallino rampante“. Al Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2021 saranno ammesse fino a 100 auto del marchio emiliano. Tra queste, anche un massimo di 35 vetture storiche (prodotte dalla origini al 1990), non iscrivibili alla rievocazione classica. Nelle edizioni precedenti si sono viste diverse tirature limitate: Monza SP1, Monza SP2, LaFerrari, Enzo, F50, F40, GTO ed altre. Insieme a queste le vetture di “serie” ad 8 e 12 cilindri dei listini moderni della casa. Facile immaginare presenze importanti anche quest’anno.

Con la sua partecipazione, il brand di Enzo Ferrari conferma l’omaggio alla gara bresciana, con una novità assoluta all’orizzonte. Il Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2021 si svolgerà infatti, per la prima volta, in senso antiorario, come molte edizioni della “Freccia Rossa” di velocità. Quest’ultima, anche se non va in scena dal 1957, è entrata a pieno titolo nella leggenda dell’automobilismo, custodendo in modo perenne la sua attualità. I veri miti, del resto, sono eterni e non patiscono i segni del tempo. Anche per questo, ogni volta che viene organizzato l’evento rievocativo, il numero di richieste supera ampiamente i posti disponibili. Noblesse oblige!

Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2021: programma

Prima Tappa – Mercoledì 16 giugno

Desenzano – Pisa

Seconda tappa – Giovedì 17 giugno

Pisa – Roma

Terza tappa – Venerdì 18 giugno

Roma – Modena

Quarta tappa – Sabato 19 giugno

Modena Brescia

-Qui la mappa completa

-Qui il programma completo

Albo d’oro

2010 Giardina-Di Serio Ferrari Modena F1

2011 Verghini-Fuso Ferrari 512 TR

2012 Verghini-Fuso Ferrari 512 TR

2013 Mingotti-Mingotti Ferrari 458 Italia

2014 Garelli-Garelli Ferrari 458 Speciale

2015 Garelli-Garelli Ferrari 458 Speciale

2016 Garelli-Garelli Ferrari F12 TDF

2017 Garelli-Garelli Ferrari F12 TDF

2018 Bianchi-Mozzi Ferrari California

2019 Mozzi Biacca Ferrari 458 Spider

2020 Al Rifai–Mozzi Ferrari 488 Pista

