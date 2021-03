Ecco la nuova hypercar Ferrari: a Fiorano priva di camuffature – VIDEO

Ormai da diverse settimane non si fa altro che parlare della futura hypercar che Ferrari dovrebbe posizionare al di sopra della SF90 Stradale ma poco al di sotto della LaFerrari. Abbiamo infatti già visto qui alcune foto spia che ritraevano la vettura durante alcuni test in Germania, ma oggi è possibile ammirare la nuova super sportiva sul tracciato di Fiorano dove il Cavallino Rampante ha condotto alcune prove privando la vettura delle camuffature finora utilizzate.

Vengono quindi meno alcuni dubbi sull’effettiva condizione che circola attorno a questa nuova vettura del Cavallino Rampante, da molti accostata ad una LaFerrari: ma non è così. Di certo la carrozzeria sembra molto simile agli stilemi della LaFerrari, ma mutano alcuni aspetti e queste immagini prive di camuffature lo dimostrano. Le ipotesi in termini di propulsore sono attualmente diversificate e vedono come papabile unità un interessante V12, sebbene sia confermata dai badge di sicurezza posizionati lungo la carrozzeria che sotto al cofano in abbinamento c’è anche un propulsore elettrico.

Come cambia

Il video di Varryx ci mostra quindi per la prima volta la hypercar priva di camuffature. Sembrano differenti, rispetto alla LaFerrari, le prese d’aria laterali ma anche l’impostazione del paraurti. Manca poi sul cofano la grossa presa d’aria molto evidente sulla LaFerrari così come muta anche la copertura del cofano motore posteriore. È chiaro quindi che l’elettrificazione massiccia impone la riduzione di molti elementi utili al raffrescamento, a cominciare proprio dalle prese d’aria. Non ci sono dubbi quindi che la hypercar sia elettrificata: come accennato più sopra, anche in relazione alla presenza dei badge di sicurezza sulla carrozzeria.

L’elettrificazione impone quindi una certa silenziosità complessiva che ben si percepisce dal breve video. Di conseguenza la possibilità che questa hypercar che ormai Ferrari testa da mesi sia una ibrida plug-in appare assolutamente fondata. Bisognerà ora capire quale propulsore endotermico nasconde sotto il cofano e se le ipotesi legate al possibile V12 sono effettivamente fondate. Come già discusso più volte, vedremo questa nuova Ferrari non prima del prossimo anno.

