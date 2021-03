Jeep presenta la nuova piattaforma di connettività Adventure Intelligence

Stellantis ha appena annunciato il lancio in Brasile di una nuova piattaforma di connettività per il marchio Jeep. Denominata Adventure Intelligence, la novità debutterà presto su Renegade per poi essere estesa a tutta la gamma (inclusa Compass 2022 , che dovrebbe essere lanciata nei prossimi mesi). In video, il brand spiega che il nuovo sistema permetterà all’utente di controllare varie funzioni dell’auto tramite smartphone o smartwatch.

Tra i principali: blocco e sblocco delle porte, posizione del veicolo, controllo della pressione dei pneumatici, ciclo di vita della batteria, livello dell’olio e del carburante. Il sistema accompagnerà anche un centro multimediale aggiornato, con un nuovo design e un’usabilità ancora più intuitiva e fluida. L’obiettivo del marchio è offrire maggiore assistenza, praticità, intrattenimento e sicurezza agli utenti, offrendo controllo e monitoraggio a distanza.

Adventure Intelligence metterà Jeep alla pari con molti altri marchi

In pratica, Adventure Intelligence metterà Jeep alla pari con molti altri marchi che già offrono caratteristiche simili. È il caso di BMW con l’app BMW Connected e Chevrolet con myChevrolet e il sistema OnStar, che offrono anche l’accesso alle informazioni sul veicolo tramite il telefono cellulare. Tali tecnologie sono diventate una tendenza e dovrebbero essere adottate presto da altri produttori.

Stellantis rilascerà nuovi video nei prossimi giorni per presentare maggiori dettagli, inclusa la data di rilascio e le informazioni sui sistemi operativi compatibili: nel teaser è possibile identificare solo i dispositivi Apple. Inoltre, ci si aspetta che altri marchi del gruppo adottino piattaforme simili.

