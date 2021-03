Peugeot e-208 nominata Best EV Supermini da Fleet World

La Peugeot e-208 100% elettrica ha aggiunto un altro premio importante alla sua bacheca di trofei: Best EV Supermini. Il titolo è stato vinto durante i Fleet World Great British Fleet Awards 2021. Quest’ultimo premio porta il numero dei trofei conquistati nel Regno Unito dalla e-208 a sette dal lancio.

La vettura è stata elogiata dagli esperti per il suo design elegante, gli interni confortevoli e le prestazioni di alto livello grazie a un potente motore elettrico. La Peugeot e-208 è stato il primo modello introdotto dalla casa automobilistica francese come parte della sua strategia che consiste nel fornire una versione completamente elettrificata di tutti i veicoli della gamma entro il 2025.

Peugeot e-208: la giuria di Fleet World ha eletto la vettura Best EV Supermini

La vettura compatta è dotata di una batteria da 50 kWh abbinata a un propulsore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW). Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa del Leone, l’auto promette fino a 349 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP. Utilizzando un caricatore rapido da 100 kW, la batteria della e-208 riesce a ricaricarsi dallo 0% all’80% in soli 30 minuti.

Martyn Collins, direttore di Fleet World, ha dichiarato: “Come la 208 standard, la versione completamente elettrica della compatta di Peugeot ha un aspetto elegante dentro e fuori. Progettato per una trasmissione EV, l’abitacolo della e-208 è spazioso e senza compromessi. Inoltre, tutte le versioni sono ben equipaggiate e ben fatte. Il motore elettrico da 136 CV offre prestazioni eccezionali e allo stesso tempo un’ottima autonomia“.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha invece detto: “È incredibilmente emozionante sentire la notizia che la Peugeot e-208 è stata nominata Best EV Supermini ai Fleet World Great British Fleet Awards 2021. La e-208 è un modello importante per tutti in Peugeot e ha svolto un ruolo di primo piano nella nostra strategia di elettrificazione. Qualsiasi riconoscimento che riceviamo è sempre un grande onore e siamo orgogliosi di poter offrire agli operatori di flotte un modello pratico e ben progettato per soddisfare le loro esigenze elettriche“.

Oltre alla Peugeot e-208, Fleet Word ha elogiato il nuovo Peugeot 5008 nella categoria Best Fleet Large SUV. La giuria di esperti è rimasta colpita del design accattivante e della sua brillante gamma di tecnologie di bordo e caratteristiche di sicurezza come ad esempio il sistema Night Vision, il cruise control adattivo e il Lane Position Assist. La giuria ha anche evidenziato le ottime prestazioni del nuovo 5008, nonché i suoi interni pratici che lo rendono uno dei migliori veicoli a sette posti presenti sul mercato britannico.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI