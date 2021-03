Nuovo Opel Mokka: i fari IntelliLux LED Matrix sono un vero punto di forza

Il nuovo Opel Mokka rappresenta per la casa automobilistica tedesca una piattaforma di innovazione e di immagine. Il nuovo arrivato è stato il primo modello presentato ad avere il nuovo frontale Opel Vizor, oltre ad introdurre anche i nuovi sviluppi pionieristici come il Pure Panel presente nell’abitacolo.

Il nuovo design continua la tradizione Opel di portare tecnologie innovative provenienti da segmenti superiori a un pubblico più ampio. Un altro esempio sono i fari IntelliLux a matrice di LED sviluppati a Rüsselsheim (Germania).

Nuovo Opel Mokka: l’ultima generazione di SUV offre tante caratteritiche innovative come i fari IntelliLux LED Matrix

Ingolf Schneider, responsabile delle tecnologie di illuminazione di Opel, ha detto: “Sviluppare una tecnologia di illuminazione all’avanguardia e renderla disponibile per i nostri clienti è tipico di Opel. I fari IntelliLux LED a matrice trasformano la notte in giorno senza abbagliamento per gli altri utenti della strada. In linea con la nostra tradizione, portiamo questa tecnologia a una varietà di modelli Opel, indipendentemente dal segmento di mercato. Nuovo Opel Mokka è quindi un acceleratore di innovazione“.

Opel ha sempre svolto un ruolo pionieristico per quanto riguarda la tecnologia innovativa dell’illuminazione che sia utile per i clienti. Ogni nuovo Mokka, a cominciare dalla versione d’accesso alla gamma, è dotato della più recente generazione di proiettori a LED, dalle luci diurne dal tipico design Opel, ai fari, agli indicatori di direzione fino ai fanali posteriori.

I proiettori adattivi IntelliLux LED Matrix con 14 LED sono un vero punto di forza in questo segmento. Parliamo di una tecnologia di gran lunga superiore allo xenon e ai fari convenzionali perché è più precisa, potente e durevole. Inoltre, i proiettori a matrice IntelliLux a LED del nuovo SUV sono disponibili in Italia ad un prezzo aggiuntivo di soli 600 euro.

Proprio come visto su Insignia, Astra e Corsa, i proiettori a matrice consentono di guidare il veicolo con i fari abbaglianti sempre accesi. I veicoli che si avvicinano o che precedono vengono esclusi dal cono di luce in frazioni di secondo grazie ai singoli LED. Nessuno viene abbagliato e la notte si trasforma in giorno per gli occupanti del nuovo Opel Mokka.

I fari anteriori intelligenti rendono la guida notturna più sicura e confortevole. Nel momento in cui si lascia la città, i fari a matrice si attivano automaticamente una volta superata la velocità di 50 km/h. Se ciò non bastasse, il cono luminoso viene continuamente adattato alla situazione di traffico prevalente.

“Grazie ai LED compatti, i clienti beneficiano di proiettori molto più sottili rispetto al passato. Nuovo Opel Mokka non solo offre un’illuminazione di alto livello, ma che ha anche dall’aspetto fantastico“, ha continuato Schneider. Lo stesso vale per il posteriore del nuovo Opel Mokka dove troviamo anche qui i LED. I designer hanno dato al SUV un aspetto più largo e particolarmente sottile al posteriore, migliorando l’aspetto preciso e di qualità.

