Drive for Design: l’edizione 2021 è dedicata alla Jeep elettrificata del futuro

Mark Trostle, capo design di Ram e Mopar in Stellantis, ha voluto rilanciare nove anni fa un concorso che gli ha permesso di portarlo dove si trova oggi, una posizione molto importante in quanto ha partecipato alla progettazione di alcuni dei veicoli più desiderati d’America.

L’edizione 2021 del concorso Drive for Design permette agli studenti delle scuole superiori statunitensi nelle classi 10-12 di sfidarsi per disegnare il veicolo Jeep elettrificato del futuro. È possibile partecipare al concorso effettuando l’iscrizione entro il 14 maggio 2021. Soltanto tre studenti saranno nominati vincitori fra tutte le iscrizioni valide ricevute.

Drive for Design: gli studenti partecipanti all’edizione di quest’anno dovranno immaginare la Jeep elettrificata del futuro

“Dall’inizio del concorso (nove anni fa), siamo stati in grado di aiutare molti giovani artisti a stabilire un percorso di carriera nel design automobilistico. In effetti, abbiamo avuto precedenti concorrenti come stagisti estivi e recentemente abbiamo assunto un ex vincitore che ora lavora in uno degli studi di design. Indipendentemente da dove finiscono questi studenti, è gratificante per il nostro team poter avere un impatto sulla carriera di qualcuno”, ha detto Trostle.

Per dare il via alla competizione di quest’anno, Trostle e Ralph Gilles – capo design di Stellantis – hanno partecipato a una trasmissione live su Facebook tenutasi proprio ieri, mercoledì 10 marzo. Gli spettatori hanno potuto inviare domande in cambio di una risposta usando l’hashtag #Drive for Design.

Saranno selezionati solo tre bozzetti e gli artisti vincitori riceveranno una giornata virtuale con i principali designer presso gli Stellantis Design Studios, dei prodotti Wacom ed Apple e una borsa di studio per partecipare a un programma estivo di quattro settimane presso il College for Creative Studies (CCS) a Detroit, uno dei college più importanti al mondo per il Transportation Design e dove gli stessi Trostle e Gilles si sono formati.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI