John Elkann infonde fiducia alla presentazione della nuova SF21

Anche John Elkann, presidente e oggi amministratore delegato ad interim di Ferrari, era presente alla presentazione della nuova SF21. Elkann è apparso con un atteggiamento quasi informale, appoggiato ad una scrivania, in piedi con il solito abbigliamento che riporta qualche cosa di rosso.

La volontà espressa dal presidente del Cavallino Rampante è quella di tornare a rivedere una Ferrari chiaramente competitiva e priva di difficoltà di ampio respiro che possano fare pensare ad un 2020 terribile sotto tutti i punti di vista. La strada della continuità intrapresa da Elkann è quella che ha mantenuto al timone Mattia Binotto e tutta la dirigenza già in essere a Maranello negli anni precedenti. L’attesa ora è quella relativa alla ricerca della necessaria sostituzione della carica che fu di Louis Camilleri e che ora appartiene a lui, ad interim.

Fiducia per tutti

Il discorso intrapreso da John Elkann durante la presentazione della nuova SF21 è destinatario di una iniezione di fiducia, per tutto il team e per i tifosi del Cavallino Rampante.

“Il 2020 è alle nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà resi più forti. Eccoci al 2021: non vediamo l’ora di tornare in pista. È stato eccitante vedere come Charles e Carlos hanno contribuito, insieme ai nostri tecnici e meccanici, alla preparazione della stagione. Questa eccitazione si può toccare con mano: tutti sono ansiosi di mettere in pista la vettura e dare il massimo”, ha ammesso Elkann. Infine non ha voluto fare a meno di fornire un pensiero per i tifosi che si aspettano tanto da questa stagione: “la presentazione è un momento molto speciale è il momento della verità. Ai nostri tifosi, agli appassionati della Formula 1: tutti noi in Ferrari vogliamo assicurarvi che onoreremo il nome del nostro fondatore, Enzo Ferrari, e che inizieremo il campionato 2021 col suo spirito vincente. Grazie”.

