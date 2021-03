Leasys apre il suo primo mobility store in Spagna

Leasys, la società di servizi di noleggio e mobilità di Stellantis, ha annunciato martedì che aprirà un negozio di mobilità all’aeroporto di Alicante, il primo in Spagna, anche se prevede di raggiungere i 50 entro la fine dell’anno.

Come dettagliato in un comunicato, la società di mobilità del gruppo automobilistico Stellantis – nata dopo la fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles – offrirà i suoi prodotti di noleggio a breve, medio e lungo termine nell’aeroporto spagnolo.

I mobility store dell’azienda sono punti vendita fisici che offrono soluzioni di noleggio con la consulenza di esperti specializzati, oltre a consentire la ricarica di veicoli elettrici.

Leasys, che ha iniziato ad operare in Spagna nel 2017 e aprirà quest’anno più di 50 negozi in varie città nazionali come Madrid, Barcellona o Siviglia.

La società di Stellantis prevede di avere 1.500 mobility store nei cinque principali mercati europei entro il 2022 (Italia, Francia, Regno Unito Regno Unito, Spagna e Germania). L’azienda raggiungerà così una flotta totale di oltre 450.000 veicoli, di cui 20.000 in Spagna. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dall’azienda del gruppo di Carlos Tavares nei prossimi mesi.

