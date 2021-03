Ferrari 308 GTS: Liberty Walk svela un body kit personalizzato

Liberty Walk è uno dei tuner più famosi al mondo ed è conosciuto principalmente per le sue particolari elaborazioni che riguardano le vetture di Nissan e Lamborghini. Tuttavia, l’azienda giapponese ha svelato nelle scorse ore una Ferrari 308 GTS completamente personalizzata ed equipaggiata con un body kit davvero particolare e sicuramente insolito per un’auto del genere.

Non è chiaro al momento se si tratta di un progetto one-off del tuner o se intende vendere il body kit ai possessori della 308 GTS. Ad ogni modo, gli aggiornamenti apportati su questo esemplare lo distinguono sicuramente da tutte le altre 308 presenti in circolazione.

Ferrari 308 GTS: ecco il nuovo body kit custom realizzato da Liberty Walk

La modifica sicuramente più evidente riguarda i passaruota anteriori e posteriori più larghi che conferiscono alla vettura una posizione più aggressiva su strada. È presente anche un sistema di sospensioni pneumatiche che riduce l’altezza da terra e consente ai cerchi neri aftermarket di posizionarsi perfettamente sotto i paraurti. Per fortuna dei puristi Ferrari, Liberty Walk ha evitato di installare paraurti stravaganti alla Ferrari 308 GTS, optando invece per un aggiornamento meno invasivo.

L’ultima modifica esterna riguarda l’installazione di uno spoiler a coda d’anatra sul retro che si integra perfettamente con i nuovi passaruota. Purtroppo non sappiamo se il tuner abbia apportato qualche modifica nell’abitacolo ma l’esemplare mostrato in foto dispone di un rivestimento in pelle nera e di un cambio manuale che rende questa vettura una delle Ferrari più divertenti da guidare.

Vi ricordiamo che la GTS (Gran Turismo Scoperta) nasconde sotto il cofano un motore V8 da 3 litri con quattro carburatori Weber e doppio albero a camme in testa, capace di sviluppare una potenza di 255 CV a 7700 g/min. Da notare che la versione americana eroga 240 CV a 6600 g/min. Non sappiamo se l’esemplare modificato da Liberty Walk sia quello europeo o quello americano.

In ogni caso, accanto all’otto cilindri è stato installato un cambio sincronizzato a 5 marce. I dati forniti dalla casa automobilistica modenese rivelano uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e da 100 a 200 km/h in 17,8 secondi mentre la velocità massima è di 252 km/h. In totale, la Ferrari 308 GTS è stata prodotta in 3219 esemplari.

