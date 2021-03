Giorgio Armani veste la Scuderia Ferrari: a Maranello hanno annunciato la partnership

Dopo che già lo scorso anno Charles Leclerc era divenuto testimonial di Giorgio Armani, ora tutta la Scuderia vestirà abiti firmati dal noto stilista perlomeno per quello che riguarda tutte le attività di casa Ferrari che risiedono al di fuori della pista. Ad annunciarlo oggi è stata la stessa Ferrari che ha comunicato infatti l’avvio di una partnership pluriennale proprio con la Giorgio Armani S.p.A.

Tutti gli eventi ufficiali della Scuderia saranno quindi caratterizzati da capi selezionati di abbigliamento e da una collezione di accessori firmati da Giorgio Armani in Blu Navy, tutti abiti e accessori vestiti da Charles Leclerc, Carlos Sainz e dal management del Cavallino Rampante.

Attenzione ai dettagli

Lo stile dinamico espresso da Emporio Armani sarà quindi alla base dell’intera linea travelwear che utilizzerà la medesima tonalità Blu Navy. Questa linea specifica accompagnerà ogni componente della Scuderia durante i viaggi che porteranno il team di Maranello in ogni parte del mondo per competere nel Mondale di Formula 1.

D’altronde la necessaria ricerca dell’eccellenza e l’attenzione ad ogni dettaglio è caratteristica fondamentale sia di Ferrari che di Giorgio Armani. I materiali impiegati, a partire dalla linea travelwear, presentano grande attenzione ai particolari e assicurano il necessario comfort anche durante le trasferte più lunghe dove si riscontrano spesso condizioni meteorologiche fortemente mutevoli.

“Oggi, più che mai, bisogna fare sistema, promuovere l’eccellenza italiana in un dialogo tra le diverse aree e discipline. Ferrari è un riconosciuto simbolo dell’Italia nel mondo e sono orgoglioso di questa collaborazione. Ho vestito i piloti con un guardaroba elegante adatto ai loro spostamenti, augurandomi che tutti possiamo tornare a muoverci ed essere pronti per la ripresa del nostro Paese, tutti insieme”, ha ammesso Giorgio Armani. Quindi John Elkann ha aggiunto che “Armani è sinonimo di stile e di eleganza italiana: condividiamo lo stesso orgoglio di rappresentare il nostro Paese nel mondo. Da oggi la Scuderia Ferrari e la Giorgio Armani si alleano per essere più forti insieme, in pista e non solo”.

