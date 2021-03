Nuovo Peugeot 3008 Hybrid4 testato sulle neve del Passo del Tonale

Peugeot ha deciso di intraprendere un viaggio verso una delle più celebri valli alpine, la Valle Camonica, a bordo del nuovo Peugeot 3008 in versione Hybrid4. Si tratta di un SUV dotato di un gruppo propulsore ibrido plug-in capace di sviluppare una potenza di ben 300 CV complessivi.

Questo territorio, riconosciuto come patrimonio mondiale dell’Unesco da 1979, occupa una consistente porzione delle Alpi centrali, nella Lombardia orientale, e si estende dal Lago d’Iseo fino al Passo del Tonale. Quest’ultima località e la verità ideale per il su ibrido. Lungo il percorso ci sono diversi tornanti di montagna, in particolare nel tratto stradale che collega il centro abitato di Ponte di Legno con il Passo del Tonale. Ci sono 625 metri di dislivello costellati in parte da neve e ghiaccio.

Nuovo Peugeot 3008 Hybrid4: il SUV da 300 CV è stato messo alla prova sulla neve

In tale occasione è stata apprezzata la combinazione tra propulsione ibrida e quattro ruote motrici. Il gruppo motore è costituito da un PureTech benzina da 200 CV e due powertrain elettrici, uno montato anteriormente che sviluppa 110 CV e il secondo posizionato sull’asse posteriore che ne produce 112. In totale, quindi, il nuovo Peugeot 3008 Hybrid4 propone 300 CV di potenza.

Accanto al gruppo propulsore ibrido plug-in troviamo il cambio e-EAT8 a 8 marce. Secondo i dati ufficiali forniti dal marchio francese, il SUV impiega meno di 6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. A rendere la guida sicura anche in queste condizioni c’è la trazione sulle quattro ruote.

La nuova specifica sospensione posteriore multi-link è un elemento molto importante che esalta il comfort e il piacere di guida su questo modello. A bordo del 3008 Hybrid4 è presente una batteria da 13,2 kWh che assicura fino a 60 km circa di autonomia in modalità 100% elettrica. Utilizzando una wallbox da 7,4 kW, l’accumulatore può essere caricato in 1 ora e 45 minuti oppure circa 7 ore usando una presa standard domestica da circa 2 kW.

Le modalità di guida Electric e Sport sono le più interessanti

Il SUV ibrido plug-in propone poi diverse modalità di guida fra cui quella Electric che consente di sfruttare soltanto i due motori elettrici e la batteria agli ioni di litio. La modalità Sport, invece, rende l’auto estremamente reattiva ai comandi dell’acceleratore ed esalta ancor più il dinamismo.

Tramite il display touch HD da 10 pollici posto nella plancia è possibile attivare la funzione e-Save che mette a riserva una parte della carica della batteria per affrontare, ad esempio, la fine di un viaggio oppure l’ingresso in una zona a traffico limitato. Le strade impegnative presenti attorno al Passo del Tonale sono un ottimo banco di prova per provare anche i sistemi avanzati di assistenza alla guida proposti dal modello come ad esempio il sistema Night Vision e la guida autonoma di Livello 2.

I fari Full LED offrono un aspetto ancora più evoluto e tecnologico sugli allestimenti top di gamma grazie alla firma luminosa estesa e alla funzione di illuminazione dell’interno curva. Infine, a bordo del Peugeot 3008 Hybrid4 è presente la nuova modalità Nebbia che ha sostituito i fendinebbia grazie all’accensione con intensità ridotta degli anabbaglianti, integrati nei proiettori Full LED.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI