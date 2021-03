Ferrari 812 Versione Speciale: ecco una prima presunta foto della nuova supercar

Il debutto ufficiale della Ferrari 812 Versione Speciale si sta avvicinando sempre di più in quanto l’ultimo teaser è stato inviato ai clienti più vicini al cavallino rampante. Un utente di Instagram, chiamato Rosso812, ha condiviso una presunta immagine appartenente alla 812 Versione Speciale.

Lo scatto mostra un esemplare dell’auto con una striscia gialla che corre al centro e quella che sembra essere un’enorme presa d’aria sul cofano motore. La sezione posteriore del tetto pare che cambierà parecchio rispetto alla 812 Superfast di serie.

Ferrari 812 Versione Speciale: uno scatto conferma alcune caratteristiche della supercar

Previste altre modifiche con lo scopo di ridurre il peso, aumentare la rigidità torsionale e migliorare il flusso dell’aria. Il mese scorso, un video inviato ai potenziali acquirenti da Enrico Galliera – direttore marketing di Ferrari – ha confermato il nome ufficiale della vettura.

Da allora alcune indiscrezioni hanno suggerito che il nome in questione fosse utilizzato soltanto internamente e che quello finale potrebbe essere in realtà Ferrari 812 GTO (Gran Turismo Omologata) precedentemente riportato in diverse indiscrezioni. In effetti, il post di Instagram oggetto di questo articolo (lo stesso profilo che ha condiviso anche il filmato) suggerisce che il nome ufficiale è ancora un mistero.

Al momento del debutto ufficiale, la 812 Superfast aveva il motore V12 più potente sviluppato dalla casa automobilistica modenese. Dopo sono state rivelate le Monza SP1 ed SP2 con una versione più performante del 12 cilindri (810 CV e 731 nm di coppia). Rumor suggeriscono che la Ferrari 812 Versione Speciale sarà l’ultima supercar con V12 ad aspirazione naturale prodotta dal cavallino rampante. In ogni caso, il debutto ufficiale della vettura è previsto per metà aprile.

