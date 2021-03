Pirelli confermato fornitore unico di pneumatici della Formula 1 fino al 2024

Pirelli ha deciso di estendere per un’ulteriore stagione il contratto già in essere come fornitore unico di pneumatici del campionato di Formula 1 in modo da ristabilire l’equilibrio complessivo e le condizioni della gara indetta nel 2018, oltre che nell’interesse di tutti gli stakeholder coinvolti.

La gara organizzata da FIA e FOM nel 2018 per la selezione del nuovo partner di pneumatici prevedeva la fornitura di gomme da 13″ per la stagione 2020 e poi il passaggio ai 18″ a partire dal 2021 fino al 2023, quindi per tre stagioni consecutive.

Pirelli: esteso il contratto di fornitore unico di pneumatici della Formula 1

A causa del coronavirus, che ha influenzato il regolare svolgimento della stagione 2020 di F1, FOM e FIA sono state costrette ad applicare diverse misure per contrastare il COVID-19, tra cui l’annullamento delle sessioni di test di sviluppo degli pneumatici previste per lo scorso anno e lo slittamento al 2022 del regolamento tecnico 2021 il quale comprendeva l’adozione di pneumatici da 18″. Ora, il nuovo regolamento prevede l’uso di gomme da 13″ nel 2021 e da 18″ dal 2022.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate dai dirigenti di entrambe le parti di questo accordo.

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1, ha detto: “La pandemia ha causato disagi in tutto il mondo e la Formula 1 non è rimasta indenne. Di conseguenza, nella scorsa stagione abbiamo adottato le misure necessarie per posticipare il regolamento di un anno, al 2022. Siamo molto orgogliosi della nostra partnership con Pirelli e li ringraziamo per l’approccio costruttivo che hanno mostrato di fronte a questo cambio di tempistica. Pirelli è assolutamente consapevole del ruolo strategico che ricoprono i pneumatici in F1 e sappiamo che sta lavorando molto duramente per fare in modo che i propri pneumatici possano garantire, nel nuovo contesto tecnico, il miglior equilibrio tra prestazioni e durata. Non vediamo l’ora che inizi la stagione 2021 e siamo tutti entusiasti per le nuove monoposto e per i nuovi pneumatici da 18 pollici che vedremo in pista con il nuovo regolamento nel 2022“.

Jean Todt, presidente di FIA, ha dichiarato: “Voglio ringraziare Formula 1 e Pirelli per la collaborazione, la flessibilità e l’impegno dimostrato nei confronti del nostro sport in questo periodo così difficile. Il COVID-19 ci ha messo davanti a sfide importanti in tutti gli aspetti delle nostre attività ma, lavorando insieme in modo sensato e pragmatico, siamo riusciti a garantire che la stabilità e la forza a lungo termine della Formula 1 rimanessero intatte. Il passaggio a cerchi e pneumatici da 18 pollici offrirà sicuramente un’immagine più entusiasmante delle monoposto di Formula 1, ma ha anche rappresentato una sfida tecnica significativa che ha richiesto molti investimenti e sviluppo da parte di Pirelli che continuerà a fornire pneumatici al top delle prestazioni. Alla luce di questo, e del necessario rinvio del nuovo regolamento come conseguenza della pandemia, è stato pertanto semplicemente logico estendere il contratto per la fornitura di pneumatici“.

Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, ha commentato dicendo: “Nel 2020 anche il mondo del Motorsport ha dovuto affrontare le difficoltà causate dalla pandemia ma FOM e FIA hanno fatto un lavoro straordinario riuscendo a organizzare un campionato di 17 gare. Siamo naturalmente soddisfatti di aver raggiunto questo accordo che ci permetterà di prolungare la nostra presenza nel massimo campionato automobilistico fino al 2024. Pirelli è stata al fianco della Formula 1 fin dalla prima gara nel 1950 e, a distanza di oltre 70 anni, continua a esserlo investendo in ricerca e sviluppo ai massimi livelli tecnologici, come dimostra l’introduzione dei nuovi pneumatici da 18 pollici a partire dalla prossima stagione. Il Motorsport fa parte del nostro DNA e la Formula 1 rappresenta un laboratorio a cielo aperto che ci permette di riversare le conoscenze acquisite sul campo nei nostri pneumatici stradali, a partire da quelli Ultra High Performance che equipaggiano le automobili più prestigiose al mondo“.

