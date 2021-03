Stellantis sarà una forza dirompente secondo Tavares

L’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares mercoledì ha detto che la nuova casa automobilistica nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Peugeot rappresenterà una forza “dirompente” nel settore e che entrambe le parti forniranno tecnologie per raggiungere i 5 miliardi di euro promessi di risparmi sui costi ogni anno.

La casa automobilistica italo-americana e la casa automobilistica francese hanno completato la loro fusione il 16 gennaio, creando Stellantis, la quarta casa automobilistica al mondo, nonostante un anno pandemico che ha visto i profitti precipitare.

“Stellantis non nasce da una crisi”, ha detto Tavares in una teleconferenza dopo che i guadagni del quarto trimestre sono stati rilasciati. “Non si tratta solo di implementare sinergie, ma sarà anche una forza dirompente. Non accettiamo di essere messi alle strette come una vecchia casa automobilistica “.

Tavares ha citato il recente investimento nella compagnia aerea Archer per sviluppare dispositivi di volo verticale per la mobilità urbana come un esempio di come Stellantis intendesse essere una forza dirompente. “Riteniamo che questo investimento strategico sarà altamente convergente con la tecnologia di cui abbiamo bisogno per il mondo automobilistico”, ha affermato, citando la gestione dell’energia, le batterie leggere e le tecnologie di ricarica rapida.

Tavares ha anche indicato che sia FCA che PSA contribuirebbero con tecnologie che aiuterebbero l’azienda a sbarazzarsi di duplicazioni e risparmiare denaro. Ha citato i motori più grandi di FCA e quelli più piccoli di Fiat e ha affermato che PSA è stata abile nel raggiungere l’efficienza attraverso la condivisione di componenti e piattaforme, mentre FCA ha processi più veloci.

“Quindi, se combino entrambi, dovrei andare veloce e dovrei essere molto efficiente alla fine della giornata”, ha detto il CEO. Offrendo la sua prima guida finanziaria, Stellantis ha annunciato che mirava a un margine di reddito rettificato compreso tra il 5,5% e il 7% nel suo primo anno di attività come nuova società.

Mentre si prevede che le forti prestazioni nordamericane aiuteranno Stellantis a raggiungere l’obiettivo, Tavares ha affermato che “tre grandi problemi” potrebbero incidere sugli obiettivi: aumento dei costi delle materie prime, potenziali perdite di produzione dovute alla carenza di semiconduttori e aumento dei costi per l’elettrificazione.

Mercoledì scorso, Fiat Chrysler Automobiles e PSA Peugeot hanno riportato i loro ultimi bilanci come società indipendenti, ciascuna contribuendo con profitti per l’intero anno di circa 2 miliardi di euro alla nuova società.

Fiat Chrysler ha riportato utili netti rettificati nell’anno della pandemia di 1,9 miliardi di euro (2,3 miliardi di dollari), in calo del 57% rispetto al 2019. PSA ha riportato guadagni di 2,2 miliardi di euro, in calo del 32%.

Fiat Chrysler ha registrato un utile rettificato del quarto trimestre prima di interessi e tasse di 2,3 miliardi di euro, un record di 2,2 miliardi di euro di quelli generati in Nord America, dove il margine di profitto è stato dell’11,6%.

Di conseguenza, circa 43.000 dipendenti rappresentati dal sindacato United Auto Workers riceveranno ciascuno $ 8.010 in bonus di partecipazione agli utili il 15 marzo, ha affermato Stellantis in un comunicato separato. L’anno scorso i lavoratori hanno ricevuto $ 7.820 e il lavoratore orario medio ha ricevuto oltre $ 44.700 di partecipazione agli utili dal 2009, ha detto Stellantis.

Tutte le regioni e Maserati hanno contribuito positivamente ai risultati, per la prima volta dal primo trimestre del 2019, ha dichiarato Mike Manley, ex CEO di FCA e attuale capo delle operazioni nordamericane di Stellantis.

La casa automobilistica di massa francese ha dichiarato che i margini operativi del secondo semestre hanno raggiunto il 9,4% a livelli record. “Queste cifre dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che riunisce due società sane”, ha detto Tavares in una nota.

