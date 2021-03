Peugeot conquista un nuovo record in Italia a febbraio

Peugeot conferma il suo trend straordinario e mette a segno una quota di mercato record nella sua storia in Italia: 7,5% per auto e veicoli commerciali a febbraio, contrastando il forte calo pari al 12%.

Grazie anche al mese passato, la casa automobilistica francese ha chiuso il primo bimestre dell’anno con una quota che sale al 7,2%. Questi eccellenti risultati di vendita hanno permesso alla casa del Leone di posizionarsi al terzo posto nel ranking italiano nel mese di febbraio, per quanto riguarda i segmenti di auto e veicoli commerciali, e conferma la propria capacità di rispondere adeguatamente alle richieste del cliente italiano, sempre più interessato a vetture e veicoli commerciali leggeri con il Leone sulla calandra.

Peugeot: febbraio si è chiuso con un nuovo record in Italia per la casa del Leone

Peugeot è cresciuta rispetto al 2020 nel mercato delle auto, arrivando al 7,2% nel bimestre, ossia l’1,3% in più rispetto alla chiusura dello scorso anno. Questa rappresenta un’ulteriore conferma del successo del totale rinnovamento della gamma di prodotti che vede oggi la disponibilità nelle concessionarie di sette modelli elettrificati.

Per quanto concerne i veicoli commerciali, la casa automobilistica francese ha messo a segno una forte crescita arrivando a superare la soglia dell’8%. Parliamo di numeri molto importanti destinati ad aumentare entro la fine dell’anno con la completa elettrificazione della line-up dei veicoli da lavoro.

Il Peugeot 3008 è stato il SUV più venduto nel segmento C in Italia con oltre 4000 unità vendute da inizio anno. Anche la più piccola 208 e il SUV compatto 2008 hanno messo a segno risultati molto importanti: la prima è salita di due posizioni nel ranking nazionale rispetto a fine 2020 mentre la seconda è passata dall’ottavo posto di fine anno al quinto di questo primo bimestre del 2021, andando a raddoppiare i volumi rispetto ai primi due mesi dello scorso anno.

Questi risultati straordinari confermano la qualità dei veicoli proposti in Italia dal marchio di Stellantis e della strategia commerciale e di marketing messa in atto dalla casa del Leone nel nostro Bel Paese. Ottimi risultati sono stati aggiunti anche dai modelli elettrificati (full electric e ibridi plug-in). In questo mercato, la quota di mercato del marchio francese è salita al 7,6% rispetto al 6,5% registrato a fine 2020.

Salvatore Internullo, direttore di Peugeot Italia, ha detto: “Un febbraio che conferma il trend straordinario che Peugeot sta avendo da mesi sul mercato italiano sia delle autovetture che dei veicoli commerciali e che conferma l’apprezzamento da parte del pubblico per i nostri nuovi modelli che vantano anche un’eccellente offerta di versioni elettrificate con la spina. Prodotti molto ammirati ed acquistati grazie anche ad una strategia commerciale e di marketing centrata sui reali bisogni e desideri dei clienti italiani e che ci fa vedere questo 2021 con ottimismo“.

