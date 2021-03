Mick Schumacher: il suo cognome lo motiva ogni giorno

Riportare il cognome Schumacher in Formula 1 in questa stagione della massima competizione automobilistica sarà più motivo di orgoglio che pressione, secondo quanto dichiarato da Mick Schumacher. Il 21enne tedesco, il cui padre ha vinto sette campionati del mondo (di cui cinque con la Scuderia Ferrari), debutterà in F1 il 28 marzo a Bahrain con il team Haas.

“Sono molto felice di portare quel cognome e sono molto felice di riportare quel nome in Formula 1. Ne sono molto orgoglioso. È come una spinta per me e mi dà motivazione ogni singolo giorno“, ha detto il giovane pilota ai giornalisti durante una videochiamata mentre la scuderia Haas presentava la nuova monoposto con motore Ferrari.

Mick Schumacher: il suo cognome in realtà non è un peso ma un motivo in più per spingere maggiormente

Sotto il cofano della nuova vettura si nasconde un V6 turbo da 1.6 litri prodotto dal cavallino rampante in grado di raggiungere i 15.000 g/min. Haas ha concluso la stagione 2020 di Formula 1 con soli tre punti e in nona posizione sulle 10 scuderie che hanno partecipato. Nonostante ciò, l’intero team è già concentrato sul 2022, quando entreranno in vigore le nuove regole.

Mick Schumacher, campione di Formula 2 dello scorso anno e pilota della Ferrari Academy, potrebbe affrontare un anno molto difficile. Il giovane pilota ha dichiarato che spingerà al massimo per migliorare le sue prestazioni in ogni gara con il semplice obiettivo di fare il meglio che può.

Il giovane Schumacher già dovuto affrontare alcuni ostacoli legati alle restrizioni di viaggio e alla quarantena a causa del coronavirus. Il pilota afferma che non è stato facile viaggiare per l’Inghilterra. Inizialmente avevano un piano ma le regole sono cambiate e Schumacher si è dovuto mettere in auto-quarantena. Il montaggio del sedile è iniziato alle 8:00 ed è terminato alle 23:30 ma ne è valsa la pena.

