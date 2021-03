Fiat Chrysler si dichiara colpevole di aver corrotto i leader sindacali

Un dirigente statunitense di Fiat Chrysler ha ammesso lunedì che la casa automobilistica ha cospirato per violare le leggi federali sul lavoro pagando più di 3,5 milioni di dollari in tangenti ai leader sindacali, segnando una nuova macchia per un’industria automobilistica afflitta da scandali negli ultimi anni che coinvolgono emissioni di veicoli e apparecchiature difettose implicate in centinaia di incidenti mortali.

Dichiarandosi colpevole di cospirazione per aver violato il Labor Management Relations Act, la casa automobilistica italo americana ha anche accettato di pagare una multa di $ 30 milioni per risolvere un’indagine penale su dirigenti di automobili che violano le leggi federali sul lavoro. La multa fa parte di un accordo più ampio con le autorità federali che include la nomina di un supervisore indipendente per tre anni per sovrintendere alla conformità dell’azienda alle leggi sul lavoro e supervisionare lo scioglimento di un centro di formazione congiunto operato da United Auto Workers con Fiat Chrysler, ora parte di Stellantis.

Lo sviluppo legale pone fine a lunghi negoziati derivanti da uno scandalo di corruzione durato anni che ha coinvolto l’UAW. L’indagine federale ha prodotto più di una dozzina di condanne e ha rivelato che leader sindacali e dirigenti automobilistici hanno infranto le leggi federali sul lavoro, rubato fondi sindacali e ricevuto tangenti e benefici illegali da appaltatori sindacali e dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles.

La dichiarazione di colpevolezza lunedì obbliga i funzionari di Fiat Chrysler a collaborare alle indagini in corso sulla corruzione all’interno dell’industria automobilistica. La cospirazione che coinvolge i dirigenti di Fiat Chrysler è durata almeno dal gennaio 2009 fino al 2016 circa e i dirigenti hanno pagato più di 3,5 milioni di dollari in pagamenti illegali ai funzionari della UAW, secondo il procedimento penale.

