Stellantis nomina il suo capo in Germania

Amaury de Bourmont è il nuovo capo tedesco del gruppo automobilistico Stellantis. Il 55enne è attualmente responsabile delle vendite dei marchi Opel, Peugeot, Citroën e DS Automobiles in Germania. Inoltre, sta assumendo la presidenza di FCA Germany con i marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo e Jeep.

De Bourmont ha circa 30 anni di esperienza nel settore automobilistico. In Groupe PSA, ha ricoperto varie posizioni dirigenziali nelle vendite dal 1992. Tra il 1999 e il 2009 de Bourmont ha lavorato a Francoforte, Mannheim e Saarbrücken, tra l’altro come capo delle filiali PSA lì. Nel 2009 si è trasferito in Svizzera come amministratore delegato del marchio Peugeot prima di assumere la carica di direttore delle vendite per l’Europa per il marchio Löwen nel 2012. Dal 2015 è stato amministratore delegato dei marchi Citroën e DS Automobiles in Francia prima di essere nominato capo del Groupe PSA in Germania nell’agosto 2020.

de Bourmont succede a Maria Grazia Davino alla guida di FCA, che a sua volta è stata promossa a Head of Sales & Marketing per la regione Europa allargata a Stellantis. Nata in Italia, ha lavorato di recente come amministratore delegato di FCA in Austria e Svizzera.

Vanta inoltre una pluriennale esperienza nel settore automobilistico in posizioni di responsabilità nei settori vendite, marketing e finanza. Davino ha iniziato la sua carriera professionale in Lamborghini Holding, dove ha ricoperto diversi incarichi. Nel 2012 ha proseguito la sua carriera in FCA, da un lato nella pianificazione delle vendite per la regione EMEA, come amministratore delegato del Motor Village Mirafiori di Torino e come amministratore delegato del Motor Village di Roma.

Sia de Bourmont che Davino riporteranno nei loro nuovi ruoli a Maxime Picat, Direttore operativo per l’Europa allargata di Stellantis.

