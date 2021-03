Stellantis riceve tre premi Automotive Loyalty da IHS Markit

IHS Markit ha annunciato nelle scorse ore i risultati del suo 25º programma annuale di premi fedeltà automobilistici (Automotive Loyalty), riconoscendo il marchio Alfa Romeo, la Chrysler Pacifica e il Ram 1500 per la loro leadership nella fidelizzazione dei clienti.

Alfa Romeo è stato riconosciuto con il premio Most Improved Loyalty to Make. Una strategia di locazione aggressiva e un maggior interesse verso l’Alfa Romeo Stelvio hanno aiutato il Biscione ad aumentare la sua fedeltà, più precisamente del 9% rispetto al 2019. La Pacifica, il primo minivan ad offrire sia propulsori a benzina che ibridi, porta a casa il premio Loyalty nel segmento Van per il secondo anno consecutivo.

Stellantis: IHS Markit ha premiato il nuovo gruppo grazie a due veicoli e ad Alfa Romeo

Il 1500, invece, è stato riconosciuto per avere la più alta fedeltà al modello nel segmento dei pick-up light duty. Questo è il quinto anno consecutivo di vittoria per questo modello, un punto di riferimento senza compromessi per durata, tecnologia, prestazioni, efficienza e convenienza.

Kristen Balbadge, vicepresidente Automotive Loyalty di IHS Markit, ha detto: “Congratulazioni a Stellantis per i loro sforzi e le ottime prestazioni nella fidelizzazione dei clienti su Alfa Romeo, Ram 1500 e Chrysler Pacifica. Onoriamo la loro attenzione e il loro impegno per la lealtà come strategia importante in questo ambiente sempre più competitivo“.

La lealtà viene determinata quando una famiglia proprietaria di un nuovo veicolo ritorna sul mercato e acquista o noleggia un altro nuovo veicolo dello stesso brand o proprio lo stesso modello. I premi di quest’anno si basano su un’analisi di 12,4 milioni di nuove immatricolazioni di veicoli avvenute negli Stati Uniti durante il 2020.

Il veicolo appena acquistato può essere un sostituto oppure un’aggiunta alla flotta familiare. IHS Markit monitora la fedeltà nel settore automobilistico da 25 anni e svolge ricerche e analisi approfondite dei comportamenti di acquisto per determinare i vincitori.

