Jeep e Ram conquistano i Best Resale Value Awards 2021 negli Stati Uniti

Kelley Blue Book ha nominato Jeep Wrangler 2021, Jeep Gladiator 2021 e Ram 1500 e 2500/3500 2021 vincitori dei suoi Best Resale Value Awards 2021. Questo è il 12º anno consecutivo che la Wrangler è riuscita a guadagnarsi un posto nella top 10 di KBB per celebrare il valore di rivendita mantenuto.

L’iconico modello continua anche a guidare la categoria off-road, raggiungendo il primo posto nel segmento dei SUV/fuoristrada per il terzo anno consecutivo nel 2021. Jeep Wrangler e Gladiator e Ram 1500 e 2500/3500 hanno conquistato tre posizioni nella lista dei migliori 10 veicoli secondo Kelley Blue Book per il miglior valore di rivendita per il secondo anno consecutivo.

Jeep e Ram: alcuni veicoli dei due brand conquistano i Best Resale Value Awards 2021 di KBB

Eric Ibara, direttore dei valori residui di Kelley Blue Book, ha detto: “Gli acquirenti che scelgono di acquistare un modello 2021 da uno dei vincitori del Best Resale Value Brand possono stare tranquilli che il loro veicolo manterrà il suo valore nel tempo“.

I Best Resale Value Awards di KBB.com si basano sulle proiezioni della Kelley Blue Book Official Residual Value Guide e sono determinati da uno staff qualificato composto da analisti del settore automobilistico. Questi prestigiosi premi onorano i veicoli che dovrebbero mantenere la maggior parte del loro prezzo di listino originale dopo cinque anni di proprietà.

