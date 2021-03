Alfa Romeo Stelvio: debutta in Spagna il nuovo allestimento Sprint Plus

Alfa Romeo ha deciso di introdurre un’importante novità nella gamma spagnola del suo Alfa Romeo Stelvio. Si tratta di un nuovo allestimento chiamato Sprint Plus che si caratterizza per portare con sé una dotazione molto ampia e allo stesso tempo viene offerto con due delle motorizzazioni più interessanti disponibili nel mercato spagnolo (benzina e diesel).

I primi esemplari del nuovo Stelvio Sprint Plus sono già disponibili nelle concessionarie spagnole del Biscione e ovviamente sono stati aperti già gli ordini. Entrando nello specifico, la versione Sprint Plus del SUV è completamente equipaggiata di serie.

Alfa Romeo Stelvio: il primo SUV del Biscione è ora disponibile in Spagna in versione Sprint Plus

Troviamo a bordo cerchi in lega Petals da 19”, rivestimento misto tessuto e pelle, volante sportivo multifunzione rivestito in pelle, accesso senza chiave, pedaliera sportiva in alluminio, palette al volante, leva del cambio rivestita in pelle traforata, sedili anteriori regolabili elettricamente a sei vie, cruise control adattivo e sistema di mantenimento della corsia.

Non è finita qui poiché l’Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus propone monitoraggio dell’angolo cieco, rilevatore di stachezza del conducente, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, sistema di infotainment Alfa Connect con display touch da 8.8 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, servizi Alfa Romeo Connected, caricatore wireless per smartphone compatibili, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata con telecomando, finestrini posteriori oscurati e quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici.

Per quanto riguarda i motori, l’allestimento Sprint Plus viene offerto con un motore benzina e uno diesel. Nel primo caso si tratta di un’unità da 2 litri con 200 CV di potenza e 330 nm di coppia massima al prezzo di 59.245 euro mentre nel secondo un motore diesel da 2.2 litri da 190 CV e 450 nm al prezzo di 59.645 euro. Entrambi i powertrain sono abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4.

